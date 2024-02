Mit kühlem Kopf nach Erkenschwick

Werner Klammer, Nur acht Tage nach der schweren Begegnung beim Spitzenteam ASC 09 Dortmund (Endstand 2:2, beide Tore Winterneuzugang Marvin Schulz), muss die SG Finnentrop/ Bamenohl, in der Oberliga Westfalen, am Sonntag schon wieder auswärts antreten. Diesmal führt die Reise die Mannschaft an den nördlichen Rand des Ruhrgebiets, wo man auf dem Kunstrasenplatz um 15.15 Uhr am Stimberg auf den starken Tabellensiebten SpVgg. Erkenschwick treffen wird. Die gastgebende Mannschaft ist in diesem Jahr noch ungeschlagen und feierte zuletzt, nach einem torlosen Unentschieden in Gievenbeck, einen sensationell hohen 5:2-Auswärtssieg beim abstiegsbedrohten TSV Victoria Clarholz. Im Hinspiel hatte, es am Bamenohler Schloss, ein spannendes und torreiches 3:3- Unentschieden gegeben, bei dem die Heimelf, nach Treffern von Phillip Hennes und Bernie Lennemann (2), bereits mit 3:1 in Führung lag, bevor man noch zwei Gegentore zum Ausgleich und Endstand hinnehmen musste.