Erfolgreiche Lennestädter Athleten: U20-Silber über 4x200 Meter holen Ben Tröster (rechts). Hier übergibt er an Simon Schulte.

Leichtathletik Medaillenflut wie noch nie schwappt in den Kreis Olpe

Kreis Olpe/Dortmund Auf Edelmetall hatten die Leichtathleten aus Olpe, Lennestadt und Wenden schon erhofft, doch dann wurden alle Erwartungen übertroffen.

Eine Medaillenflut bisher unbekannten Ausmaßes für die Vereine aus dem Kreis Olpe gab es bei den FLVW-Landesmeisterschaften in Dortmund. Den sieben Medaillen vom 21. Januar folgten nun an den beiden folgenden Wettkampfabschnitten weitere 14 Medaillen in Gold, Silber und Bronze.

Ein wenig Edelmetall hatten die Verantwortlichen der Olper Leichtathletik (TV und SC), der TSG Lennestadt und der SG Wenden schon anhand der Meldeliste erhofft, doch dann wurden alle Erwartungen übertroffen. Und doch gab es bei diesem hellen Sonnenschein auch etwas Schatten. Nicht alle Trümpfe stachen. Die größte Überraschung aus OE-Sicht vollbrachten die jungen Mädels der Startgemeinschaft Olpe/Lennestadt bei der U16, zum ersten Mal bei einer großen Meisterschaft am Start.

Die Goldstaffeln der Startgemeinschaft Olpe/Lennestadt – hinten die U18-Mädels, vorne der U16-Nachwuchs Foto: Privat

In einem an Spannung nicht zu überbietenden Zweikampf über 4x200 Meter mit dem Quartett des deutschen Branchenprimus TV Wattenscheid waren es für ihr Alter fast perfekte Wechsel. „Das haben sie großartig umgesetzt“, so Trainer Dieter Rotter, „sie haben sich genau an die taktischen Vorgaben gehalten und Wattenscheid den Schneid abgekauft.“ Aber es waren noch zwei weitere Eigenschaften notwendig und entscheidend: Kampfkraft und der unbedingte Siegeswille. Und davon hatten sie jede Menge, als Jana Steinhoff, Alea Bremecker, Johanna Uelner und Mara Kipke ihre Hallenrunde im Höchsttempo zurücklegten. Mit 1:50,86 Minuten katapultierten sie sich auf Platz 11 der DLV-Bestenliste.

Als sensationell kann man auch das Abschneiden des männlichen U16 Staffelquartetts des TV Olpe bezeichnen. In der Aufstellung Wayne Reimold, Michel Kämpfer, Gabriel Gross und Louis Schmidt holten die Jungen in der neuen Bestzeit von 1:46,60 Minuten Platz 3 und damit den Bronzerang.

Staffeln im Pech Disqualifiziert wegen Wechselfehlern mussten die beiden auf Medaillenkurs liegenden Staffeln der männlichen U18 und der Frauen. Doch eine Medaille gab es dennoch – für Franka Linse. Sie erkämpfte sich im Hochsprung der Frauen mit 1,57 Meter Bronze. Die weibliche U20 wurde aus Gründen der Überlastung zurückgezogen. Eine gute Entscheidung des Trainerteams. Merke: Vernunft geht vor falschem Ehrgeiz.

Fast im Gleichklang setzten sich Hannah Bauermann vom Skiclub Olpe und Ben Tröster von der TSG Lennestadt zwei goldene Kronen aufs Haupt. Hannah „wilderte“ erfolgreich in der Klasse der U20 über 60 Meter und setzte sich mit 7,80 Sekunden denkbar knapp mit 4/100 Sekunden durch. Bronze ging an Maja Blagojevic. Bemerkenswert: in dieser U20-Wertung kamen mit Lena Hurajt, Maja Tröster und Anna Piwowarski drei weitere OE-Mädels unter die Top-Ten.

Überraschungssilber über 3000 Meter holt Gabriel Niklas (SG Wenden), hier mit Trainer Egon Bröcher. Foto: Privat

Ben Tröster war in Dortmund König der Sprinter über 60 und 200 Meter. Mit 7,01 Sekunden blieb er nur eine Hundertstelsekunde über seiner Bestzeit vom Vorsonntag und setzte sich in der U20 gegen seinen Siegerländer Dauerkonkurrenten Lukas Kasusch durch. Über 200 Meter der U18 verbesserte er bei seinem überlegenen Erfolg seine Bestleistung auf 22,35 Sekunden. Nach Gold und Silber vor einer Woche nun Doppelgold – die Schatztruhe von Ben wird langsam voll.

Die Zeit ist okay. Wir werden am Samstag in Leverkusen die Norm nochmal angreifen. Jochen Meyer, Trainer der von der TSG Lennestadt gestellten Staffel der Startgemeinschaft mit Olpe

Und das gilt auch für Hannah Bauermann, die über 60 Meter Hürden mit 8,98 Sekunden die Nase vorn hatte vor Birte Pluschkell vom TV Wattenscheid (9,03 Sekunden). Für Favoritin Maja Blagojevic blieb „nur“ Bronze. Mit der schnellsten Vorlaufzeit von 8,89 Sekunden ging Maja ins Finale – und hatte großes Pech. „Maja kam mit zu hoher Beschleunigung einige Zentimeter zu nah an die erste Hürde und konnte sie nicht wie gewohnt flach überqueren“, schilderte Trainer Michael Kluge die Situation.

Eine faustdicke Überraschung gelang Anna Piwowarski, die neben Gold mit der Staffel auch Gold mit der Kugel entführte. Im vorletzten Versuch wuchtete sie das 3-Kilo-Gerät auf 11,57 Meter – Bestleistung. Zuvor bot sie mit Hannah Bauermann, Maja Blagojevic und Maja Tröster, die über 200 Meter schon mit Bronze dekoriert wurde, eine Galavorstellung über 4x200 Meter.

Das U18-Quartett setzte mit 1:43,00 Minuten eine qualitativ hochwertige Bestmarke und distanzierte LAZ Soest mit mehr als zweieinhalb Sekunden. TV Gladbeck und TV Wattenscheid lagen noch weiter zurück. Was diese Zeit wert ist, zeigt ein Blick in die DLV-Bestenliste: Platz 1 vor dem Hamburger SV, der bisher auf 1:44,34 Minuten kam. Das junge U18-Team schaffte damit sogar die B-Norm der Frauen für die Deutschen Meisterschaften in Leipzig. Ob das Abenteuer realisiert werden soll, wird intern noch diskutiert.

Silber geholt, doch ein kleiner Wermutstropfen war dabei. Die von der TSG Lennestadt gestellte Staffel der Startgemeinschaft mit Olpe konnte zwar den Sieg des TV Gladbeck nicht verhindern, doch der TV Wattenscheid blieb hinter dem Quartett von Trainer Jochen Meyer zurück. Mit 1:34,59 Minuten fehlten Ben Tröster, Simon Schulte, Tim Lukas Schneider und Liam Jankowsky gerademal 9/100 Sekunden für die Norm der U20-DM. „Die Zeit ist okay“, sagte Meyer, „wir werden am Samstag in Leverkusen die Norm nochmal angreifen.“

Silber geholt und rundum zufrieden war Trainer Egon Bröcher von der SG Wenden. Sein Schützling Gabriel Niklas (M15) ging das hohe Tempo von Julian Hins vom SC Hagen-Wildewiese über 3000 Meter zehn Runden lang mit, musste dann aber ab etwa 2000 Meter abreißen lassen. „Das war klasse, wie lange Niklas dagegengehalten hat“, lobte ihn sein Trainer. Gold und Silber bei den Westfälischen sind für den 15-Jährigen eine tolle Ausbeute.

