Marvin Schulz wechselt zu den Sportfreunden Siegen

Siegen/Lennestadt. Marvin Schulz (19) aus Lennestadt spielt in der kommenden Saison für den Fußball-Oberligisten Sportfreunde Siegen.

Das gaben die Sportfreunde auf ihrer Vereins-Homepage bekannt. Demnach haben sich die Siegener mit dem SC Paderborn 07 auf eine einjährige Leihe verständigt. Der Stürmer kehrt damit zurück an alte Wirkungsstätte.

2021 war Schulz aus der Siegener U17 zum FC Lennestadt und gewechselt und hatte dort mit seinen zehn Toren in 15 Spielen direkt Aufsehen in der Westfalenliga erregt. Der SC Paderborn verpflichtete daraufhin Marvin Schulz für die eigene U19. Für die traf er in der Rückrunde der Junioren-Bundesliga West vier Mal. brachte Marvin es auf zehn Einsätze und netzte dabei vierfach.

Marvin Schulz freut sich auf seine neue Spielerstation: „Das ist schon überragend, jetzt dort zu spielen, wo ich sonst nur von der Tribüne aus zugeschaut habe“, wird er auf der Homepage zitiert, „ich freue mich auf die Mannschaft und die Fans. Die sind in guten und in schlechten Zeiten voll da und pushen die Jungs.“ Ebenfalls begeistert zeigte sich Siegens sportlicher Leiter Ottmar Griffel, der in dem jungen Talent „Regionalität, Spielübersicht, extreme Schnelligkeit und enorme Torgefahr“ vereint sieht, „wir können uns glücklich schätzen, dass sich Marvin uns im Sommer anschließt.“

