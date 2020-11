Der Fußball spielt bei der Familie Mareike und Bastian Schildt eine wichtige Rolle. Bei einem Besuch der beiden in Altenhof wird das direkt deutlich: In die Tür des Hauses ist ein Emblem des Lieblingsklubs Borussia Dortmund in die Glasscheibe eingelassen.

Das Fußball-“ABC“ in Büschergrund gelernt

Beide haben ihr fußballerisches ABC in der Büschergrunder „ Wending“ erhalten. Mareike und Bastian sind Fußball-B-Scheininhaber. Vor neun Jahren 2011 kurz vor ihrer Referendariat-Zeit als Pädagogin hat Mareike Schildt in Kaiserau dem Sportzentrum des westfälischen Fußballverbandes die Zulassung erhalten . Drei Wochenblöcke mit drei Prüfungen waren angesagt. Die Schwerpunkte. Mannschaftstaktik, Athletik, Koordination, Torwarttraining, Motivation, sowie Team bildende Maßnahmen gehörten in den Lehrbereich.

„Für mich war es klar das ich irgendwann höhere Mannschaften trainierten wollte“, sagt Mareike Schildt: „ Bei meinem Verein Fortuna Freudenberg ist diese Möglichkeit gegeben“. Und weiter: „Es wird vieles verlangt, wie Planung und Organisation der Trainingseinheiten. Abwechslung ist immer ein Schwerpunkt“. Aktuell ist Mareike Schildt Co-Trainerin der B-Juniorinnen von Fortuna Freudenberg, die in der Fußball-Oberliga spielen.

2015 hat Mareike Schildt die Karriere als Spielerin beendet

2016 hat sie als Spielerin ihre Laufbahn beendet, ist seither nur noch Trainerin. Mit Marco Pfennig dem neuen Trainer der B-Juniorinnen versteht sich Mareike Schildt als Team. „Aus familiären Gründen ist sie in die zweite Reihe gerückt. „Der Fußball-Boom durch die Fußballweltmeisterschaft der Männer 2006 und der Frauen 2011 hat nachgelassen. Es ist zur Zeit schwierig, Mädchen für den Fußball zu begeistern“, sagt die Freudenbergerin.

Der Mannschaftssport hilft Mareike Schildt auch im beruflichen Umfeld: „Als Leistungssportlerin ist man es gewohnt, klare Ansagen zu treffen, sowie eine überlegte, zielorientierte und effektive Arbeitsweise an den Tag zu legen.“

Der frühere Altenhofer Torjäger Bastian Schildt schlägt auch die Laufbahn als Trainer ein. Zunächst allerdings als Spielertrainer. „Die Anfrage kam vom traditionsreichen SV Hillmicke der sportlich am Boden lag“, erklärt Bastian Schildt: „Das Konzept hat mich absolut überzeugt, da ich auch die absolute Handlungsfreiheit habe“. Die Zielsetzung, Aufstieg in die Kreisliga B, wurde beim Abbruch der Meisterschaft durch die Quotenregelung geschafft.

Co-Trainer Amir Mahmood und Betreuer Nico Clemens haben wichtige Aufgaben inne. Sie beobachten das Spielgeschehen, so kann sich Bastian Schildt auf seine Aufgaben auf dem Platz konzentrieren: „ Der Posten bringt eine Menge an Fingerspitzengefühl, aber auch ein hohes Maß an Selbstkritik mit, deshalb sind die Gespräche mit dem Trainerteam immer zielführend.“

Weiter „Torjäger vom Dienst“

Der Neue am Hillmicker Fockenberg war in der abgelaufenen Saison weiter der Torjäger vom Dienst, wie früher beim FC Altenhof. „Generell leidet die eigene Leistung wenn man sich nicht nur auf sich selbst konzentriert, sondern auch die gesamte Mannschaft im Blick haben muss. Dennoch hat mein Team eine enorme Mentalität und Willensstärke an den Tag gelegt, das ist auch in der neuen Umgebung der Kreisliga B notwendig“, betont Schildt.

Häufig seien Dinge „die wichtig für das Gesamtpaket als Mannschaft sind“, von außen besser zu erkennen. „Jetzt muss man sich in einer neuen Klasse zurecht finden, aber mit Corona hat man einen unsichtbaren Feind“, betont der frischgebackene B-Scheininhaber: „Nun gilt es, die Spannung hochzuhalten mit individuellen Trainingseinheiten; auch ist ein Online-Training geplant“. Die Stellenbeschreibung als Trainer sei in jedem Falle sehr anspruchsvoll.