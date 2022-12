Marco Entrup kehrt zurück zum SV Heggen

Heggen. Am Sonntag stand Marco Entrup noch in der Startformation des FC Arpe-Wormbach und feierte mit dem Fußball-Landesligisten ein 5:0 gegen Kierspe.

Im Sommer kehrt der 30-jährige offensive Mittelfeldspieler zu seinem Heimatverein SV Heggen zurück und spielt wieder mit seinem jüngeren Bruder Heiko zusammen. Der bildet in der Saison 2023/24 mit Alexander Mester das neue Trainerduo des Traditionsvereins.

„Ich möchte wieder mit Heiko bei meinem Heimatverein zusammenspielen“, begründete Marco Entrup bei der Vorstellung am Daspel seinen Wechsel zurück nach Heggen. Dort wird der in Bad Fredeburg wohnende 30-Jährige auf viele Bekannte treffen. Bis zur C-Jugend hat der in der „Allrounder“ aus der Entrup-Familie beim SVH gespielt, dann folgten vier Jahre in der A- und B-Jugend von RW Lennestadt. Erst bei der SG Finnentrop/Bamenohl kamen die Brüder Marco und Heiko fußballerisch wieder zusammen und feierten gemeinsam den Aufstieg in die Westfalenliga.

Nach seinem Umzug in den Hochsauerlandkreis ist die Verbindung von Marco Entrup zum SV Heggen nie abgerissen. So oft es geht, schaut sich der offensive Mittelfeldspieler Heimspiele des A-Kreisligisten an. Jetzt drückt der prominente Rückkehrer dem SV Heggen im Aufstiegsrennen besonders die Daumen, auch wenn es zuletzt beim 1:2 im Spitzenspiel gegen Kirchveischede/Bonzel einen Rückschlag gab. Marco Entrup: „Wenn es in dieser Saison nicht klappt, dann hoffentlich im nächsten Jahr.“ Dann mit dem Brüderpaar Marco und Heiko, die am Daspel noch nie in einer Mannschaft gestanden haben. Mit Arpe-Wormbach will Marco Entrup die Klasse halten.

