Mammutaufgabe für Olper Korbjäger

Olpe. Basketball-Gemeinschaft von TV Olpe/TV Jahn Siegen muss bei starken LippeBaskets in Werne antreten.

Wenn die Basketball-Gemeinschaft von TV Olpe und TV Jahn Siegen am Samstagabend in Werne bei den LippeBaskets antreten, müssen sie sich warm anziehen.

Die bisherigen Resultate der Gastgeber hören sich fast galaktisch an: zuhause gegen Paderborn 95:57 und gegen Lüdenscheid 108:48 sowie in Leopoldshöhe 99:68. Zusammen mit Dortmund und Recklinghausen II, die beide schon vier Spiele absolviert haben, gehört Werne zu den drei ungeschlagenen Teams der 2. Regionalliga. Dortmund und Recklinghausen haben die Korbjäger von BG-Trainer Maximilian Steeb schon hinter sich, jetzt also ein weiterer Hochkaräter der Liga – ein Titelanwärter? „Ich schätze Werne als stärkste Mannschaft der Liga ein, jetzt müssen wir unsere Hausaufgaben machen“, sagte der BG-Headcoach unmittelbar nach dem schwer erkämpften Sieg gegen Herford. Das ist ein ganz anderes Kaliber als zuletzt Herford. Ich bin gespannt. Für die Jungs ist es ein echter Charaktertest.“ Ob an diesem Test Steeb sein vollständiges Personal zur Verfügung hat, muss sicher verneint werden. Mit den Langzeit-Verletzten Marius Hermsen und Marcel Weiß rechnet Steeb ohnehin nicht, auch Hüseyin Souleimann musste zuletzt absagen. Jetzt hat sich auch noch Mika Knoll verletzt und Tomy Vicente fehlte gegen Herford. Viele Fragezeichen vor einem sicher richtungsweisenden Spiel. Nach den bisherigen Hammerschlägen, die Werne ausgeteilt hat, steht den Mannen um Damir Kasun, Kori Guest Co. eine Mammutaufgabe an der Lippe bevor.

