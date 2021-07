Liveticker vom Staffeltag: Kreisliga B bleibt beim Modus

Meggen. Die Vereine des Fußballkreis Olpe treffen sich zum Staffeltag im Theater der Stadt Lennestadt. Was passiert in der kommenden Saison?

Der Blick ist nach vorne gerichtet. Im Theater der Stadt Lennestadt in Meggen lädt der Fußballkreis Olpe zum Staffeltag ein. Wie im vergangenen Jahr auch, in ungewöhnlicher Kulisse. Auf der Agenda stehen neben der Auslosung des Kreispokals der Männer und Frauen auch die Frage, wie der Spielmodus in den Kreisligen aussehen wird Gerade die Umsetzung in der Kreisliga B interessiert die Vereine. In unserem Liveticker fassen wir die Geschehnisse zusammen:

19.15 Uhr: Jetzt geht es um Eintragungen im Spielbericht. Dort gibt es einige kleine Änderungen.

19.08 Uhr: Die Sperren in den einzelnen Wettbewerben sind nun ein Thema. Baßenhoff erklärt, wann ein Spieler für welchen Wettbewerb gesperrt ist.

19.06 Uhr: Das wird die Vereine interessieren: Spielverlegungen sind nun auch nach hinten möglich. Bislang mussten Verlegungen immer vor dem ursprünglichen Termin stattfinden.

19.05 Uhr: „Der wesentliche Unterschied: In der Oberligazählt auch das Torverhältnis. Das zählt bei uns im Kreis nicht. Was machen wir dann, wenn der Achte bis der Zwölfte punktgleich sind? Dann gäbe es Entscheidungsspiele. Das gleiche auch in den Auf- und Abstiegsrunden. Dann hätten wir wieder die gleiche Anzahl von Spielen wie mit dem alten Modell. Deshalb haben wir das nicht übernommen. Wir halten das so für zielführender“, gibt Baßenhoff eine ausführliche Erklärung zum Gedankengang hinter der Entscheidung.

19.03 Uhr: „Wir haben uns im Kreis Gedanken gemacht, wie würde eine Alternative für die Kreisliga B aussehen. Wir haben gemerkt, dass sich ein Modell wie für die Oberliga Westfalen nicht auf die B-Liga adaptieren lassen würde“, sagt Baßenhoff, warum es in der B-Liga beim alten Modell bleibt.

19.02 Uhr: Aus den C-Ligen steigen die Meister jeweils auf. Aus den D-Ligen steigen jeweils die ersten beiden Mannschaften jeder Staffel auf.

18.59 Uhr: Aus der Kreisliga B steigen drei Mannschaften direkt auf, unabhängig von der Zahl der Bezirksligaabsteiger. Absteigen werden vier Mannschaften, maximal können sechs absteigen. „Wir wollen wieder auf eine 16er-Staffel kommen“, sagt der Vorsitzende des Kreisfußballausschusses.

18.55 Uhr: Die Auf- und Abstiegsregelung der Kreisligen ist nun Thema. Steigt eine Mannschaft aus der Bezirksliga ab, dann gibt es einen zusätzlichen Absteiger. Mehr als vier Absteiger wird es aber nicht geben. „Sollten wir einmal den ganz ungewöhnlichen Fall von fünf Absteigern aus der Bezirksliga haben, gäbe es ein Entscheidungsspiel mit der Kreisliga B“, erklärt Baßenhoff.

18.54 Uhr: Durch die Mehrzahl an Spielen muss die Kreisliga B bereits vor Karneval starten und auch über Ostern spielen.

18.52 Uhr: „Die Kreisliga B ist eine Herausforderung, wir müssen vier Spieltage mehr einplanen. Das bedeutet mehr englische Wochen. Jeweils zwei in der Hin- und Rückrunde. Das lässt sich leider nicht verhindern“, sagt Hartmut Baßenhoff. Es bleibt also beim alten Modus.

18.50 Uhr: Die Hinrunde endet in den Kreisligen C/D am 26. November. Die Kreisliga A am 12. und die Kreisliga B am 19. Dezember.

18.45 Uhr: Aber es gibt auch gute Nachrichten. Insgesamt fünf Vereine haben neue Mannschaften angemeldet, die in der Kreisliga D starten.

18.36 Uhr: Hartmut Baßenhoff geht auf die Situation in den Kreisligen ein. In der Kreisliga C gibt es überraschende Änderungen. Der SV Maumke zieht seine erste Mannschaft zurück, der VSV Wenden II ist ebenfalls nicht mehr dabei.

18.31 Uhr: Joachim Schlüter beginnt als Kreisvorsitzender den Abend. „Corona ist noch nicht vorbei, wir hoffen aber, dass uns die Pandemie durch die hohe Impfquote nicht wieder eine so lange Pause bescheren wird.“

18.25 Uhr: Willkommen zu unserem Liveticker! In wenigen Minuten geht es los.

