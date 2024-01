Lennestadt sucht seinen Hallenfußball-Meister

Meggen Am kommenden Wochenende rollt in der Sporthalle des Schulzentrums Meggen wieder der Fußball.

Dort wird der Lennestädter Hallenstadtpokal ausgespielt. Ausrichter sind in diesem Jahr der SV Oberelspe und der TSV Saalhausen. Titelverteidiger ist der FC Lennestadt.

Der Sparkassen-Hallencup der ersten Mannschaften findet am Samstag, 13. und am Sonntag, 14. Januar, statt. Elf Mannschaften sind mit von der Partie. Die Vorrunde wird am Samstag zwischen 13 und 18 Uhr ausgespielt.

Am Sonntag um 13 Uhr beginnt die Hauptrunde. In zwei Vierer-Gruppen treten die Ersten und Zweiten der Vorrundengruppen sowie die beiden besten Drittplatzierten an. Das letzte Spiel der Hauptrunde wird um 16.40 Uhr angepfiffen. Direkt im Anschluss finden die Halbfinalspiele statt. Anstoß zum Finale ist um 18.05 Uhr.

Wie auch im vergangenen Jahr werden „Einzelpokale” für den Torschützenkönig, den besten Torwart und den besten Spieler vergeben. Die Spielpläne werden wie in den letzten Jahren auch in Form eines „Live“ Turniers online verfügbar sein, entsprechende QR-Codes mit den Links hängen in der Halle aus.

Zum Auftakt spielen am Freitag, 12. Januar, die zweiten Mannschaften um den Provinzial-Hallencup. Sieben Reserveteams sind mit von der Partie. Die Gruppenspiele beginnen um 18 Uhr; das Finale ist gegen 21.05 Uhr geplant.

Aufgrund der beschränkten Parkmöglichkeiten im Bereich der Sporthalle Auf‘m Ohl bitten Ausrichter und Veranstalter um die Bildung von Fahrgemeinschaften. Wie gewohnt stehen Parkmöglichkeiten im Bereich der Bushaltestelle und des Hallenbads zur Verfügung, wohingegen im Bereich des PZ keine Parkmöglichkeiten bestehen. Die Teilnehmefelder:

Erste Mannschaften: Gruppe 1: SV Maumke, SSV Elspe, FC Lennestadt, SG Saalhausen/Oberhundem, Gruppe 2: SV Trockenbrück, SG Halberbracht/Oedingen, SG Kirchveischede/Bonzel, SV Oberelspe, Gruppe 3: RW Lennestadt, FC Langenei-Kickenbach, Vatanspor Meggen.

Reserveturnier: Gruppe 1: FC Langenei-Kickenbach II, SSV Elspe II, SG Saalhausen/Oberhundem II, SG Kirchveischede/Bonzel II, Gruppe 2: SG Halberbracht/Oedingen II, FC Lennestadt II, RW Lennestadt II.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe