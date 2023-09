Lennestadt läuft: Viel positive Resonanz auf Neuausrichtung

Altenhundem. Bei der dritten Auflage von „Lennestadt läuft“ probiert sich der Stadtsportverband an einem neuen Konzept - mit Erfolg.

Was das eine tolle Stimmung am Freitag-Nachmittag bei der dritten Auflage „Lennestadt läuft“ bei brütender Hitze rund um das Rathaus in Altenhundem.

Insgesamt 617 Läuferinnen und Läufer waren zu diesem tollen Sportevent gekommen, die ähnlich wie beim Olper Teamcup für ihre Firmen, Schulen Vereine oder Klubs starteten. Darüber hinaus gab es auch einige „Einzelkämpfer“. Dazu gehörte unter anderem der heimische Landtagsabgeordnete Jochen Ritter der sein Tagesziel erreichte: „Ich werde sicher nicht Erster, aber ich möchte auch nicht Letzter werden“, sagte Ritter vor dem Start des Hauptlaufes. Ritter schaffte das mit Bravour. Er war von der Veranstaltung begeistert „Die Strecke an der Lenne war mindestens so abwechslungsreich wie die Rheinpromenade. Und anders als in Düsseldorf habe ich beim Laufen auch noch Applaus bekommen. Verdient haben ihn besonders die vielen Teams und alle, die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben“, erklärt Ritter.

Erstmals freitags gelaufen

Erstmals fand die Veranstaltung freitags statt samstags statt. Es gab drei Läufe. Beim ersten Lauf der unter Zwölfjährigen über einen Kilometer waren 257 Kinder am Start. Bei den Jugendlichen bis 16 Jahren (1,5 Kilometer) waren es 65 und bei den Erwachsenen (sechs Kilometer) 301 Teilnehmer. Das ist eine enorme zum Vorjahr, als 136 Sportlerinnen und Sportler dabei waren. Schon eine tolle Sache.

Das hatte für einen Teilnehmer „finanzielle Folgen“. David Meiworm von „Thera Fit“ berichtet, wie das geschah: „Mit Lothar Schenk war das im Januar bei den Fußballstadt-Meisterschaften eine Wette. Lothar hoffte da auf eine größere Teilnahme als im letzten Jahr. Ich wollte motivieren und habe pro Teilnehmer mehr als im letzten Jahr einen Euro zu spenden für die Jugendarbeit in den Vereinen der Stadt Lennestadt. Ich runde die Summe übrigens auf 350 Euro auf.“

Wie Jochen Ritter war auch Meiworm von der Veranstaltung begeistert: „Auf mein Therafit-Team. bin ich besonders stolz. Auch auf unsere zahlreichen Fans an der Strecke. Wie sagt man so schön: Einer für alle, alle für einen.“

Strahlende Sieger

Die Siege heimsten allerdings andere Teams ein. Bei den Erwachsenen gewann im Mixed das Gymnasium Maria Königin, vor der Firma Grosshaus und L.A. Runnings. Bei den Männern siegte die Sekundarschule Hundem-Lenne und bei den Damen die Power Girls.

Bei der U15 siegte die C-Jugend der TSG Lennestadt, im Mixed die Sekundarschule Hundem-Lenne. Bei der U12 gewann bei den Jungs die Franziskus-Schule Meggen und bei den Mädchen die „Girls vom FC Laki“.

Lothar Schenk, Vorsitzender des ausrichtenden Stadtsportverbandes Lennestadt, strahlte nach den Läufen mit der Sonne um die Wette. „Wir genießen die Resonanz und die Stimmung. Es war toll, mit welchem Ehrgeiz alle dabei waren, besonders die Kinder mit Unterstützung von Maskottchen Lenni. Ein Dank an alle, die mitgelaufen sind. Ein Riesen-Dank geht an die Schulen, vor allem auch an die Lehrer und Lehrerinnen. Ein besonderes Lob geht auch an Claudia Ommer und Christian Korte, die zum ersten Mal zusammen moderiert haben. Das haben sie klasse gemacht“, resümierte Lothar Schenk die gelungene Veranstaltung.

