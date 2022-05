Lennestadt: Gruppen für Stadtpokal ausgelost

Unter dem Beisein der Vereinsvertreter ist in Halberbracht der Lennestädter Stadtpokal ausgelost worden.

Lennestadt. Vatanspor Meggen ist Ausrichter des ersten Turniers nach drei Jahren Coronapause. Gespielt wird im Juli.

Drei Jahre mussten die Fußballer aus Lennestadt darauf warten, dass endlich wieder der Stadtpokal ausgespielt wird. Ausrichter in diesem Jahr ist Vatanspor Meggen. Nun wurden die Gruppen ausgelost.

Die Auslosung übernahm Rainer Krahl, stellvertretender Vorsitzender des Stadtsportverbands Lennestadt, im Beisein der Vereinsvertreter. Folgende Gruppen wurden ausgelost:

Gruppe A: SV Maumke, Vatanspor Meggen, SG Kirchveischede/Bonzel

Gruppe B: SV Oberelspe, SG Halberbracht/ Oedingen, FC Langenei/Kickenbach

Gruppe C: FC Lennestadt 2, SV Trockenbrück, SG Saalhausen/Oberhundem

Gruppe D: FC Lennestadt, RW Lennestadt, SSV Elspe

Gespielt wird die Gruppenphase des Stadtpokals in der Woche vom 11. bis 14. Juli. Los geht es am Montag mit den Spielen der Gruppe A. Die Finalrunde, für die sich die jeweiligen Gruppensieger qualifizieren, findet am Freitag, 15. Juli, statt. Titelverteidiger ist der FC Lennestadt.

