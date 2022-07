Lea Wiethoff stürmt ins Finale der Deutschen Meisterschaften

Ulm. Läuferin aus Attendorn setzt mit Platz sieben des Glanzpunkt aus Kreis-Olpe-Sicht bei Deutschen U20-Meisterschaften in Ulm.

Nach zwei Staffelpleiten in Berlin und Bremen war für Cheftrainer Dieter Rotter von der Olper Leichtathletik die Welt wieder in Ordnung.

Auch wenn die Startgemeinschaft Olpe-Lennestadt-Attendorn die erhoffte, auch mögliche Medaille bei den Deutschen Jugendmeisterschaften der U20 in Ulm nicht nach Hause bringen konnte, so zieht der Coach doch ein überaus zufriedenes Fazit - vor allem auch nach dem sensationellen siebten Platz von Lea Wiethoff vom LC Attendorn beim Schlussakkord über 200 Meter: „Ulm war eine Reise wert. Platz fünf der Staffel bei einer DM ist eine herausragende Platzierung, aber getoppt wurde dies von Leas Finalteilnahme.“

Die dreitägigen nationalen Titelkämpfe sahen zunächst die Staffel im Mittelpunkt. 17 Teams stellten sich in vier Zeitläufen dem Starter. „Es muss alles passen“, hatte Dieter Rotter schon Tage zuvor geäußert, wenn der geheime Wunsch einer Medaille realisiert werden sollte. Und vor dem zweiten Wechsel von Lea Wiethoff (LC Attendorn) auf Helena Tröster (TSG Lennestadt) sah es richtig gut aus.

„Die Abschnitte von Annica als Startläuferin und Lea auf der Gegengeraden mit einem wirklich perfekten Wechsel haben mich begeistert“, gab Dieter Rotter zu Protokoll, der solche Vokabeln relativ selten benutzt. „Sie hatten bis zum zweiten Wechsel einen deutlichen Vorsprung vor den späteren deutschen Meistern. But nobody is perfect.“ Die beiden anderen Wechsel waren auch okay, so der Coach weiter, aber während der Wechsel von Lea Wiethoff auf Helena Tröster etwas zu früh kam, wurde es bei der Stabübergabe von Helena Tröster auf Schlussläuferin Liv Heite (LC Attendorn) ganz eng.

Jahresbestzeit geknackt

„Ich habe schon den gelben Haken am Ende der Wechselzone gesehen“, schilderte Liv Heite die kritische Situation, „ich musste das Tempo rausnehmen, um die Wechselmarke nicht zu überlaufen.“ „So ein Abstoppen kostet natürlich richtig Zeit, aber zum Glück hat Liv noch rechtzeitig und gut reagiert“, lobte Trainer Rotter seine Schlussläuferin, schränkte aber auch ein, „dass Platz drei mit einem normalen Wechsel sicher gewesen wäre“

Immerhin: die eigene Jahresbestzeit der U20 wurde von 47,84 Sekunden auf 47,07 Sekunden deutlich verbessert. Doch fehlten ganze dreizehntel Sekunden zu Bronze, zumal auch die Konkurrenz deutlich schneller unterwegs war.

Dass auch ein Platz 15 bei Deutschen Meisterschaften ein großer Erfolg ist – dafür ist Liv Heite das beste Beispiel. Mit einem Monat Trainingsrückstand ist sie noch in letzter Sekunde auf den Zug nach Ulm aufgesprungen. Ihr erklärtes Ziel war „nur nicht Letze werden“. „Ich war erst mal erleichtert, dass ich gut durchgekommen bin ohne hinzufallen“, blickte sie nicht nur auf den Vormittag zurück – sondern hatte auch noch ihren Sturz an der ersten Hürde im Vorjahr in Rostock im Hinterkopf.

Dass sie dann mit 64,15 Sekunden ihre Bestzeit um genau eine volle Sekunde toppte, empfand sie einfach als „krass“. „Das hat sich Liv verdient“, so Dieter Rotter, und meinte nicht nur die neue Bestzeit, sondern auch die prima Platzierung, mit der sie gleich zehn Konkurrentinnen hinter sich lassen konnte. „Der Anblick des Stadions hat sie schon hoch motiviert. Sie hatte alle technischen Vorgaben voll umgesetzt.“ Der Sturz von Rostock hat sie nur stärker gemacht.

Kreisrekord vom Winde verweht

Das große Ziel Halbfinale über 100 Meter hatte der Trainer für Annica Deblitz (SC Olpe) und Lea Wiethoff vorgegeben - oder besser: erhofft. Die Athletin des LC Attendorn hat unter Dieter Rotter eine tolle Entwicklung genommen und blieb im Vorlauf mit 11,93 Sekunden zum ersten Mal unter der magischen Zwölf-Sekunden-Marke – leider mit +2,1 m/s Windunterstützung. Eine Anerkennung als Kreisrekord wurde damit im wahrsten Sinne des Wortes vom Winde verweht. In einer furiosen zweiten Hälfte kämpfte sie sich auf Platz drei vor und erreichte als eine der Zeitschnellsten das Halbfinale, in dem dann aber das Aus kam. Die 12,01 Sekunden bei +1,0 m/s sind aber bestenlistenfähig und bedeuten neuer Kreisrekord - ein kleines Trostpflaster. Schon am kommenden Wochenende kann sie diesen bei der U23-DM in Wattenscheid auf unter zwölf Sekunden drücken.

Das Halbfinale blieb Annica Deblitz verwehrt. „Sie hatte sich zu viel vorgenommen,“ so Dieter Rotter, „Annica war körperlich topfit, verkrampfte aber nach gutem Start.“ Das konnte die Athletin bestätigen. „In der Staffel hab ich mich richtig gut gefühlt, da war ich total frei.“ Mit 12,26 Sekunden im Einzelrennen war sie aber nicht zufrieden.

Lea Wiethoff (LC Attendorn) hatte am Sonntag ein hartes Programm vor sich. „Mal schauen, was geht“, war zuletzt die Standardprognose von Lea Wiethoff. Und es ging viel, sehr viel sogar. So entwickelte sich der Sonntag zum Sahnetag für die Attendornerin.

Über die Hürden verfehlte sie mit 14,83 Sekunden (-1,5 m/s) ihre bei Rückenwind erzielte Bestzeit nur um eine 1/100 Sekunde. Der Zwischenlauf wurde nur knapp verpasst. Was dann kam, hatten selbst die kühnsten Optimisten nicht auf dem Schirm.

