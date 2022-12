Lauf des VSV Wenden hält auch gegen den SV Ottfingen an

Schönau. 2:0 im Prestigeduell gegen den SV Ottfingen ist der vierte Sieg in Folge.

Es muss nicht immer ein lauer Sommertag sein. Dezember-Derbys können auch ihren Reiz haben. Wenn in der zweiten Halbzeit das Flutlicht aufleuchtet, bereichert das die Atmosphäre zusätzlich.

Wie gestern in Schönau. Wobei es gar nicht mal vieler Zutaten bedurfte, um dem Bezirksliga-Fußballspiel zwischen dem VSV Wenden und dem SV Ottfingen ordentlich Würze zu verleihen. Temperamentvoll und später auch hitzig ging es bei Tageslicht schon zur Sache im Klassiker vor 350 Zuschauern.

Vierter Sieg in Folge

Mit 2:0 (1:0) behielt der VSV Wenden die Oberhand und bestätigte mit seinem vierten Sieg in Folge seinen Aufwärtstrend. Der SVO dagegen kassierte die zweite Niederlage in Folge. Und das zu Recht. „Das war ein hochverdienter Sieg“, erkannte der Ottfinger Trainer Marco Weller Richtung VSV an, „die Wendener waren heute auf jeder Position einen Tick schneller und wacher.“ Das sei nicht das gewesen, was man sich vorgestellt habe, fügte er hinzu.

Schon zur Pause hätten die Gastgeber die Ernte in der Scheune haben können. „Das war auch der einzige Vorwurf, den ich der Mannschaft machen konnte, nämlich, dass wir hier zur Halbzeit nicht 2:0 oder höher führen“, sagte VSV-Trainer Nils Lüke. Seine Elf präsentierte sich gallig, giftig und entschlossen, war vor allem auf den Außen sehr stark und aktiv. Meist fehlte bei den guten Hereingaben oder prima ab gelegten Bällen nur eine Winzigkeit, oder SVO-Torwart Marvin Scherreiks glänzte, sonst dann wäre der Adressat zum Abschluss und der VSV Wenden zu einer höheren Halbzeitführung gekommen.

So aber stand es „nur“ 1:0. Und das Tor entsprang auch noch einer Standardsituation, einem direkten Freistoß von Michel Schöler in der 25. Minute.

Nach dem Wechsel genehmigten sich die Hausherren eine Kunstpause. Ottfingen hatte die Riesenchance, als Michael May aus kurzer Entfernung volley übers Tor zielte, konnte aber darüber hinaus aus seiner stärksten Phase kein Kapital schlagen. Das konnte der VSV auch nicht aus einer halben Stunde in Überzahl. Kubilay Basoglu hatte den Bogen überspannt, sah wegen wiederholten Foulspiels - davon zwei recht kurz hintereinander - vom gut leitenden Schiedsrichter Fabian Kost (SV 04 Attedorn) in der 59. Minute Gelb-Rot.

Wenden sehnte das 2:0 herbei, entsprechend riesig war der Jubel als es dann - sehr spät - fiel. Koray Dalmann erlöste die Wendener in der 85. Minute. In diesem Augenblick war sie nochmal im XXL-Format da, diese Atmosphäre. Da liefen alle, die das Wendener Trikot trugen herüber zu den Fans und feierten mit ihnen in aller Ausgelassenheit. Mit dem Derbysieg geht der VSV in die Bezirksliga-Winterpause - und bekommt im Pokal noch ein Leckerchen: Das Pokalspielm am Mittwoch gegen Oberligist SG Finnentrop/Bamenohl.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe