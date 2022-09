Landesligist TTC Wenden holt ersten Saisonsieg

Wenden. Die Landesliga-Mannschaft des Tischtennisclubs Wenden hat im zweiten Spiel ihren ersten Saisonsieg geholt.

Gegen die TTG St. Augustin 2 gewann sie mit 9:7. „Die Spieler haben eine tolle Leistung gezeigt. So gut habe ich sie seit Langem nicht spielen sehen“, sagte Vereinsvorsitzender Christian Siepermann. Für den TTC läuft der Start in die Saison gut: Zum Auftakt gab es bereits ein 8:8 gegen die TTG Witterschlick, die zu den Favoriten auf den Titel zählt.

Den neuerlichen Sieg hatte sich der TTC Wenden nach einem fast vierstündigen Duell hart erkämpft. Nach den Doppeln lag Wenden noch mit 2:3 zurück. Thomas Middel, Jean Parra, Philipp Schneider und Sven Stücher legten mit vier Siegen nach. Danach wechselten sich die Gewinne ab. Die Entscheidung brachte das Schlussdoppel Jean Parra/Philipp Schneider mit einem 3:1-Satzgewinn.

Erfreulich: Neuzugang Jean Parra hat bislang kein Spiel verloren. Der 19-Jährige kommt aus Chile und unterstützt den TTC Wenden in der Hinrunde. Der Kontakt zu ihm kam durch Wendens Trainer Uwe Höfer zustande. Der zeigte sich erfreut: „Jean integriert sich gut ins Team und zeigt eine sehr gute Leistung.“ Ihr nächstes Spiel hat die Erste erst Mitte Oktober, das liegt etwa an der Herbstferienpause.

An diesem Spieltag musste die vierte Auswahl in der Zweiten Kreisklasse gegen TuS Fellinghausen eine 0:9-Niederlage einstecken. Das Team wartet weiter auf den ersten Punkt in der neuen Saison. Auch im Jugendbereich konnten die Wendschen nicht punkten: Die zweite Jugendmannschaft verlor gegen Obersdorf-Rödgen, die erste Schülerauswahl unterlag dem VfB Wilden. Höfer: „Leider haben wir uns bei den Spielen nicht für unsere guten Trainingsleistungen belohnt.“

