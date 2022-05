Landesliga: Zwei Trainerstühle beginnen langsam zu wackeln

Ottmar Griffel steckt seit Wochen mit der SpVg Olpe in einer Ergebniskrise und rutscht immer weiter in den Tabellenkeller hinein.

Kreis Olpe. Unbequem ist die Situation für einige Landesligisten. Werden die Trainer dort das Saisonende noch erleben oder reagieren die Vorstände?

Der SC Drolshagen ist die einzige Landesliga-Mannschaft aus dem Kreis Olpe, die nicht mehr um den Klassenerhalt zittern muss. Auch der SV 04 Attendorn, der wie die am Sonntag spielfreien Rivalen von RW Hünsborn in der Rückrunde fleißig Punkte gesammelt hat, ist vor dem Heimspiel gegen So-gut-wie-Aufsteiger Obersprockhövel noch nicht gerettet. Wackeln die Trainerbänke im Abstiegskampf bei der SpVg Olpe und dem VSV Wenden nach den Niederlagen am Nachholspieltag?

SpVg Olpe – FC Arpe-Wormbach (Sonntag, 15.30 Uhr). Björn Schneider hat nach der bitteren 0:1-Heimniederlage gegen Langenholthausen kaum geschlafen. Auch der Appetit war dem sportlichen Leiter der Spielvereinigung am Freitag vergangen. Die Kreisstädter stecken nach einer starken Hinrunde mitten drin im Abstiegsstrudel und sind mit nur sechs Punkten die zweitschlechteste Mannschaft der Rückserie. „Wir machen uns natürlich Gedanken, es geht um den Verein. Wir holen viel zu wenig Punkte“, sagt Schneider. Gehört zum Nachdenken auch die Trainerposition? Antwort Björn Schneider: „Stand jetzt sitzt Ottmar Griffel am Sonntag auf der Trainerbank.“ Im Sommer wird Griffel bekanntlich von Mounir Saida abgelöst. Bis dahin müssen die Kreisstädter punkten, am besten schon in den Heimspielen gegen Arpe-Wormbach und am kommenden Donnerstag gegen Bad Berleburg.

Ottmar Griffel bereitet sich ganz normal auf die Begegnung gegen den Tabellensiebten aus dem Hochsauerland vor und hat für Freitagabend das Abschlusstraining angesetzt. „Ich gebe mein Bestes und kann die Tore ja nicht selber schießen“, sagt der erfahrene Übungsleiter. Griffel weiter: „Gegen Langenholthausen haben wir besser gespielt, aber wir machen einfach das Tor nicht.“ Die Statistik gibt ihm recht. Mit nur 34 Treffern ist Olpe die offensiv zweitschwächste Mannschaft der Landesliga. „Wir haben noch sechs Punkte Vorsprung“, ist die Lage für den SpVg-Coach ernst, aber nicht hoffnungslos.

SV 04 Attendorn – SC Obersprockhövel (Sonntag, 15.30 Uhr). Vom Blick auf die Tabelle mit Rang 6 lässt sich Ralf Sonnenberg nicht täuschen. „Die Situation hat sich für uns keineswegs entspannt, wir müssen noch punkten“, betont der Trainer des SV 04. Bis zum Klassenerhalt ist noch mindestens ein „Dreier“ Pflicht. Den haben Sonnenberg und Co. für Sonntag aber nicht eingeplant. Dann kommt der souveräne Tabellenführer Obersprockhövel ins Hansastadion, der dicht vor dem Aufstieg in die Westfalenliga steht.

„Die Meisterschaft soll Obersprockhövel zu Hause feiern und nicht bei uns in Attendorn“, gönnt Sonnenberg dem Gast die Siegesfeier, aber mit Verspätung. Auch wenn der Spitzenreiter in den letzten Wochen Federn lassen musste, ist das Team für den SV 04-Coach das Maß aller Dinge. „Obersprockhövel hat der Liga den Stempel aufgedrückt“, spricht Ralf Sonnenberg mit Hochachtung vom Tabellenführer.

Mit dem beim 2:1-Sieg in Wenden nach einem rüden Foul am Knie verletzten Kapitän David Heide, Martin Mucha (muskuläre Probleme) und Torjäger Lejf Kaden (Arbeitsunfall) fehlen Attendorn drei wichtige Spieler. Für Heide könnte die Saison bereits beendet sein. Ein MRT-Termin soll Aufschluss über die Verletzung bringen. Trotzdem wollen die Gastgeber versuchen, gegen den vermeintlich übermächtigen Gegner etwas zu holen. RW Hünsborn hat es am Donnerstagabend ja vorgemacht.

VfL Bad Berleburg – SC Drolshagen (Sonntag, 15 Uhr). Der SC Drolshagen ist eine der wenigen Teams, die sich nicht mehr mit dem Thema Abstiegskampf beschäftigen müssen. „Das hat sich die Mannschaft hart erarbeitet“, betont Trainer Holger Burgmann. Der zum Saisonende ausscheidende Coach sieht dem Saisonfinale zwar „ein Stückweit entspannt“ entgegen, will aber noch den einen oder anderen Sieg einfahren – so beim abgeschlagenen Kellerkind Bad Berleburg. „Es wäre ein Fehler, den VfL zu unterschätzen“, warnt Burgmann. Am Sonntag fehlen zwar mit den gelb-gesperrten Philipp van Gerven und Eike Pfeiffer sowie dem verhinderten Oliver Weuste drei Leistungsträger. „Aber die Mannschaft müsste stark genug sein, in Bad Berleburg etwas zu holen“, setzt Drolshagens Coach ein weiteres Mal auf den „Teamspirit“.

SC Berchum/Garenfeld – VSV Wenden (Sonntag, 15.30 Uhr). Nach dem 2:7-Heimdebakel gegen Erlinghausen scheint der Abstieg des VSV kaum noch abwendbar. Auch die Wutrede des zum Saisonende scheidenden Trainers nach dem 1:2 gegen Attendorn hat daran nichts geändert. Frage an Kemal Topal: „Sitzt Jörg Rokitte am Sonntag noch auf der Trainerbank?“. Antwort des sportlichen Leiters: „Ja!“

