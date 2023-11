Kurve des FSV Gerlingen zeigt weiter nach oben

Gerlingen/Olpe Zehn Punkte holte Fußball-Landesligist FSV Gerlingen aus den letzten fünf Spielen. Auch am Sonntag gegen die SpVg Olpe gab es einen Dreier.

Am Ende rannte die SpVg Olpe zwar mit allem, was sie hatte, an, um noch zum Ausgleich zu kommen, In einer der späten Eckbälle hielten sich 18 Spieler im Gerlinger Strafraum auf. Kurz drauf aber war es dann amtlich: Dem FSV Gerlingen gelang mit 2:1 (1:0) ein neuerlicher Befreiungsschlag im Keller der Fußball-Landesliga.

Spätes Gegentor

Frank Keseberg gratulierte fair und genau so fiel auch sein Statement aus: „Gerlingen hat verdient gewonnen, wir hatten uns das anders vorgenommen. Wir sind hierher gefahren, um drei Punkte einzusacken, mit nach Olpe zu nehmen und zu feiern. Das übernimmt jetzt Gerlingen.“ Der Matchplan sei ein anderer gewesen. Aber diesmal sei Olpe nicht ins Spiel gekommen, habe die Zweikämpfe nicht angenommen und sei nicht eng am Mann gewesen. „Das müssen wir uns selber ankreiden, aber das soll natürlich die Leistung der Gerlinger nicht schmälern.“

Der Olper Simon Weber (rechts) bringt Tim-Luca Daniel zu Fall. Foto: Lothar Linke

Auch Dominik Dapprich, Trainer der Siegermannschaft befand: „Ich denke schon, dass es verdient war“, antworte, auf eine entsprechende Frage, „wir waren bis zum Gegentor die bessere Mannschaft.“ Und das fiel in der 83. Minute. In der ersten Halbzeit habe es eine Phase gegeben, in der die Mannschaft „nicht drin“ war, aber dafür habe man zwei, drei Chancen liegengelassen.

Klarer Elfer?

Nicht mitgezählt hatte er einen seiner Meinung nach nicht gegebenen, wohl aber klaren Elfmeter nach einem Foul an Daniel Schmidt kurz vor dem Olper Anschlusstor. „Dann steht’s 3:0, dann ist das Spiel gegessen“, sagte Dapprich, „das war eine ganz klare Vorentscheidung.“ Stattdessen machten es die Olper nochmals spannend. Nach einer flotten Kombination auf der linken Seite brachte Jannik Buchen den scharf hereingegebenen Ball über die Linie. Zu Zählbarem reichte es nicht mehr. Frank Keseberg: „In der zweiten Halbzeit sind wir dann besser ins Spiel gekommen, haben mehr Druck hinter den Ball gekriegt, sind noch ein bisschen höher angelaufen. Unterm Strich haben wir verloren, abhaken, Dienstag ist wieder Training.“

Wir sind hierher gefahren, um drei Punkte einzusacken, mit nach Olpe zu nehmen und zu feiern. Das übernimmt jetzt Gerlingen. Frank Keseberg, Trainer der SpVg Olpe

Als verdient sah auch Jürgen Hundt, Sportlicher Leiter in Gerlingen, das Ergebnis an. „Bis zur 70. Minute waren wir auch klar die bessere Mannschaft, als Olpe in der ersten Halbzeit eine starke Phase hatte, haben wir das Tor genau zum richtigen Zeitpunkt gemacht.“ Dass man am Ende etwas ins Schwimmen kommt, sei normal. Wichtig sei, dass der Trend stimmt, und das ist in Gerlingen der Fall. Das Tor zum „richtigen Zeitpunkt“ fiel in der 37. Minute. Louis Häner hatte den Ball in der 37. Minute gekonnt nach innen geschoben, wo Simon Mack keine Mühe hatte zum 1:0 zu verwandeln.

Ein Fußballzauber war es vor 350 Zuschauern nicht am Bieberg, aber ein leidenschaftlich geführtes Derby. Olpe war durch Standards, fast ausnahmslos übernommen von Nicolas Buchen, gefährlich. „Da hatten wir Glück bei ein, zwei Situationen, da muss man ehrlich sein“, so der FSV-Coach. Das Glück müsse man sich erarbeiten. Und das war am Sonntag der Fall, fand Dapprich und erinnerte an die jüngere Vergangenheit: „Wir hatten eine Serie von sieben Spielen, in denen wir überhaupt kein Glück hatten. Dann darf man auch mal Glück haben.“

In der Trainerfrage entspannt

Mitte November darf man mal fragen, wie es denn mit der Zusammenarbeit weitergehe. „Wir haben noch nicht gesprochen“, antwortete Dapprich, „wir sehen das sehr entspannt. Wir machen unsere Arbeit. In Siegen habe ich meine Vertragsverlängerung manchmal erst im April perfekt gemacht.“ Wenn man Ergebnisse liefere, dann fallen die Gespräche leichter.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe