Kreis Olpe Alle Augen blicken auf den Bieberg. Dort empfängt der zuletzt erstarkte FSV Gerlingen die SpVg Olpe. Mit Spannung erwartet wird das Debut von Michael Kügler beim SC Drolshagen.

Am 14. Spieltag der Landesliga Staffel 2 kommt es am Bieberg zum Kreisderby zwischen Gerlingen und Olpe. Der SV Attendorn enpfängt die punktgleichen Dröscheder und für Ottfingen und Drolshagen stehen schwere Auswärtsspiele an.

FSV Gerlingen - SpVg. Olpe (Sonntag, 14.30 Uhr). Bis vor wenigen Wochen wäre die Favoritenrolle noch klar an die Kreisstädter vergeben gewesen, aber die Mannschaft vom Bieberg schaffte, nach einer langen Niederlagenserie, die Wende und konnte, nach der Sensation im Pokalspiel gegen den Oberligisten Finnentrop/ Bamenohl (1:0- Sieg), auch in der Liga wieder gewinnen und fleißig Punkte sammeln, sodass der Ausgang des Kreisderbys wieder als völlig offen gesehen werden kann. Zuletzt holte Gerlingen einen Punkt beim spielstarken BSV Menden. „Die zweite Halbzeit in Menden war gut und wir haben dem Gegner nur wenig Möglichkeiten gelassen“, meint FSV-Trainer Dominik Dapprich, der schon zuvor einige ordentliche Spiele seiner Mannschaft gesehen hatte: „Olpe hat eine gefährliche Mannschaft, aber wir haben einen guten Lauf und können selbstbewusst sagen, dass wir die Punkte holen wollen.“

SV Germania Salchendorf - SV Ottfingen (Sonntag, 14.30 Uhr). Nach zwei Heimspielen, in denen man sich jeweils einen Punkt gegen die Spitzenteams aus Ostinghausen (0:0) und Hohenlimburg (1:1) erkämpfen konnte, muss die Mannschaft vom Siepen nun wieder auswärts antreten. „Wir haben in den letzten beiden Begegnungen sehr gut in der Defensive gestanden und hätten gegen Hohenlimburg sogar das 2:0 erzielen können, bevor wir den Ausgleich hinnehmen mussten“, betont Ottfingens Sportlicher Leiter Uwe Kipping: „Um die Abstiegsplätze zu verlassen, müssen wir aber auch nochmal drei Zähler in einem Spiel holen. Salchendorf hat zuletzt viele Punkte eingefahren und für uns ist, auf dem engen Platz, wo es immer heiß hergeht, Disziplin gefragt.“ Schon in gemeinsamen Bezirksliga-Jahren waren die Duelle immer eng und spannend.

SpVg. Hagen 11 - SC Drolshagen (Sonntag, 15 Uhr). Eine Woche nachdem man am Buscheid, mit dem 4:1 gegen Arpe/ Wormbach, den ersten Heimsieg in der laufenden Saison feiern durfte, steht der Tabellenvorletzte, mit dem neuen Trainer Michael Kügler, vor einer sehr hohen Auswärtshürde, denn es geht zum Zweiten nach Hagen. Die Gastgeber sind sehr heimstark und haben, in den Spielen auf dem heimischen Kunstrasenplatz, bisher noch keine Punkte abgegeben. Im Spitzenspiel in Ostinghausen musste sich die Mannschaft aus der Großstadt zuletzt allerdings klar mit 1:4 geschlagen geben, womit sie als Spitzenreiter wieder abgelöst wurde. Das Drolshagener Vorstandsteam erhofft sich einen Turnaround im Abstiegskampf und in den drei ausstehenden Begegnungen sollen noch möglichst viele Punkte geholt werden.

SV 04 Attendorn - FC Bor. Dröschede (Sonntag, 15 Uhr). In der Hansestadt steht eine Begegnung auf Augenhöhe auf dem Programm. Sowohl die Attendorner, als auch die Elf aus dem Iserlohner Stadtteil, haben bisher 18 Zähler auf dem Punktekonto stehen und auch die Tordifferenz ist mit jeweils + 1 gleich. „Wir haben zuletzt auswärts in Erlinghausen, nach einer langen Anreise, über 70 Minuten ein richtig gutes Spiel gemacht und verdient mit 3:1 geführt. Leider haben wir dann, nach einigen Auswechslungen, in den Schlussminuten noch zwei Gegentreffer zum 3:3-Endstand kassiert“, erklärt Trainer Jasmin Selimanjin, der jetzt einen weiteren Heimsieg mit seinem Team feiern will: „Bisher haben wir Zuhause nur am ersten Spieltag gegen Olpe verloren. Wir müssen jetzt wieder gewinnen, um den Anschluss an die Top 5 zu halten.“

Der Spieltag im Überblick Sonntag, 12. November:

Arpe/Wormbach - Erlinghausen 2:3

FSV Gerlingen - SpVg Olpe

(14.30 Uhr)

Ostinghausen - Hohenlimburg

SpVg Hagen 11 - SC Drolshagen

SV 04 Attendorn - Bor. Dröschede

TuS Sundern - BSV Menden

Ger. Salchendorf - SV Ottfingen

(alle 15 Uhr)

Brilon - Schmallenberg/Fr.

(15.30 Uhr)

