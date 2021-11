Kreisliga A: SV Heggen macht die Liga wieder spannend

Kreis Olpe. Am 12. Spieltag der Fußball-Kreisliga A schlug der SV Heggen den Spitzenreiter FC Lennestadt II mit 2:1 und verkürzte den Abstand zum Führenden.

Die Liga ist wieder spannend! Der SV Heggen gewinnt das Spitzenspiel gegen den FC Lennestadt II. Auch die Verfolger Türk Attendorn, Rot-Weiß Ostentrop/Schönholthausen und SG Hützemert/Schreibershof nutzen den Spieltag, um sich weiter in der Spitzengruppe festzusetzen.

SV Heggen - FC Lennestadt II 2:1 (1:0). Es war das erwartete Spitzenspiel am Daspel. Vor mehr als 250 Zuschauern nutzten die Hausherren die Chance, um ihren Abstand auf den FC Lennestadt II auf fünf Punkte zu verkürzen. Zugleich sorgte die Daspel-Elf wieder für erhöhte Spannung im Aufstiegsrennen. Tony Sunday (25.) mit einem Schuss aus 16 Metern sorgte in der ersten Halbzeit für die nicht unverdiente Führung der Hausherren.

Nach gut einer Stunde war es dann der andere Heggener Torjäger, Rafael Löb, der eine komfortable 2:0-Führung der Gastgeber herausschoss. Neun Minuten vor dem Ende wurde die Partie wieder spannend, als Myles Schulz auf nur noch 1:2 für Lennestadt verkürzte. Heggen sicherte sich die knappe 2:1-Führung bis zum Schluss und fügte der Lennestädter Reserve die zweite Saisonniederlage zu.

FC Kirchhundem - SG Hützemert/Schreibershof 1:3 (1:2). Arthur Jürgens, Sprecher des FC Kirchhundem analysierte die 1:3-Heimniederlage: „Hützemert war in der zweiten Halbzeit die überlegene Mannschaft und hat klar verdient gewonnen.“ Die Hausherren erwischten nach dem frühen Tor von Daniel Andreas (3.) einen perfekten Start.

Ab der 25. Minute hatten die Gäste ihre stärkste Phase. Eine Großchance ließ die SG (25.) noch liegen, doch Manuel Schöckel (30.) und Marcel Laube (43.) versenkten dann den Ball im gegnerischen Netz. Für die Entscheidung sorgte Rafael Eich (68.) mit seinem Treffer zum 3:1 für die SG Hützemert/S. Alim Belge und Jannik Patze vergaben in der zweiten Hälfte noch zwei gute Torchancen für den FC Kirchhundem.

TuS Lenhausen - RW Ostentrop/Schönholthausen 0:1 (0:1). Der TuS Lenhausen hat nach den erfolgreichen Wochen in der Liga wieder eine Niederlage hinnehmen müssen. Lange Zeit hatte es in der ersten Hälfte gegen RWO 0:0 gestanden. Kurz vor dem Pausenpfiff gingen die Gäste durch Tim Krengel (44.) doch noch mit 1:0 in Führung. Im zweiten Durchgang passierte nicht mehr viel und so fuhr RW Ostentrop den dritten Sieg aus den letzten vier Spielen ein. Die Lenhauser kletterten durch diesen 1:0-Auswärtssieg auf den fünften Tabellenplatz.

GW Elben - SV Türk Attendorn 2:3 (0:1). Mit dem Tabellendritten SV Türk Attendorn hatte GW Elben einen schweren Gegner vor der Brust. Trotz guter Leistung unterlag Elben mit 2:3 gegen die favorisierten Attendorner. Michael Clemens, Sprecher von GW Elben zog Bilanz nach der 2:3-Niederlage: „Die Mannschaft hat eine sehr gute Leistung gezeigt, aber sich leider nicht dafür belohnt. Wir haben zu viele Chancen liegen gelassen.“ Für Elben waren Jurij Betche (51.) und Dominik Zimmermann (89. per Strafstoß) erfolgreich. Bei den Gästen trugen sich Emre Gencol (5.), Yasin Colak (78.) und Burak Ercan (86.) in die Torschützenliste ein.

SV Dahl/Friedrichsthal - SG Kirchveischede/Bonzel 2:1 (1:1). Der SV Dahl/Friedrichsthal feierte einen knappen 2:1-Heimsieg gegen die SG Kirchveischede/Bonzel und freute sich nach zwei Niederlagen über drei Punkte. Die Hausherren waren nachdem Führungstreffer von Marcel Kühr (26.) auf einem guten Weg zum nächsten Saisonsieg. Doch dann beförderte Maik Derksen kurz vor der Pause den Ball zum 1:1 ins eigene Netz. Zu Beginn der zweiten Hälfte stand Maik Derksen erneut im Fokus. Nur dieses mal erzielte er den 2:1-Siegtreffer für den SV Dahl/Friedrichsthal (47.).

SC LWL 05 II - FC Langenei/Kickenbach 0:1 (0:0). Die Reserve des SC LWL musste nach zwei Siegen wieder eine Niederlage einstecken. Gegen den FC Langenei verlor die Elf von Ignazio Giampircaro auf heimischem Platz knapp mit 0:1. Fast eine Stunde lang war die Partie ausgeglichen, bis Patrick Dobbener in der 59. Minute das goldene Tor für die Gäste erzielte. Durch diesen 1:0-Auswärtserfolg beim SC LWL rückte der FC Langenei ins gesicherte Mittelfeld vor.

Nebelspiele im November: Bei der Partie zwischen dem SC LWL II und dem FC Langenei/Kickenbach ist die Sicht aufgrund des Nebels stark eingeschränkt. Am Ende feiern die Gäste einen Auswärtssieg. Foto: Tim Cordes

FSV Gerlingen II - SF Dünschede 2:1 (2:0). Die Reserve aus Gerlingen hat einen wichtigen Sieg gegen einen Konkurrenten aus dem Tabellenkeller gelandet. Auf dem Gerlinger Bieberg siegten die Hausherren durch die Tore von Anton Uebach (8.) und Johannes Heine (34.) am Ende mit 2:1. Dem Tabellenletzten gelang nur noch der 1:2-Anschlusstreffer durch Marvin Lemke (51.). Die SF Düschede warten jetzt seit nunmehr zwölf Spielen auf den ersten Sieg.

SSV Elspe - FC Möllmicke 1:1 (0:1). Nach der schnellen 1:0-Führung durch Vincenzo Ballacchino (11.) war die Hoffnung auf einen Sieg beim abstiegsbedrohten FC Möllmicke groß. Nach einer knappen Stunde war das Spiel wieder ausgeglichen, da Max Rieke für den SSV Elspe zum 1:1 traf. In der 82. Minute sah dann noch ein Möllmicker Spieler die gelb-rote Karte, was aber keinen entscheidenden Einfluss mehr auf das 1:1-Zwischenergebnis hatte.

