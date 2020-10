Klose rettet Finnentrop/Bamenohl den ersten Auswärtspunkt

Finnentrop/Bamenohl. Torwart der SG Finnentrop/Bamenohl hält beim 1:1 in Schermbeck einen Foulelfmeter in der 70. Minute.

Die SG Finnentrop/Bamenohl hat endgültig in der Fußball-Oberliga Fuß gefasst.

Eine Woche nach dem spektakulären ersten Saisonsieg, dem 5:4 nach 0:4-Rückstand gegen den SC Paderborn II, gab es gestern den ersten Auswärtspunkt für den Aufsteiger. 1:1 (1:1) endete Partie beim Achtzehnten SC Schermbeck. Damit kletterte die Mannschaft von Trainer Ralf Behle auf den 15. Platz und baute ihr „Polster“ auf den ersten Nichtabstiegsplatz 17 (TuS Erndtebrück) auf zwei Punkte aus.

„Wenn man beide Halbzeiten übereinander legt, war es ein verdientes Unentschieden. Allerdings wäre auch der erste Auswärtssieg drin gewesen. Wir sind vor allem in der ersten Halbzeit etwas höher angelaufen und standen auch sehr gut“, berichtete SG-Trainer Ralf Behle.

Um ein Haar wären die Gäste sogar mit 1:0 in Führung gegangen. In der 20. Minute wurde Kapitän Phillip Hennes im letzten Moment abgedrängt. „Schade, Phillip war eigentlich schon durch. Leider hat er sich dann am Sechzehner den Ball etwas zu weit vorgelegt und konnte so noch gestoppt werden“, ärgerte sich Ralf Behle.

Fünf Minuten später knallte es dafür auf der Gegenseite. Michael Smykacz bekam im Sechzehner den Ball per Kopf aufgelegt und ließ Ingmar Klose keine Chance. Da haben wir leider in der Box etwas geschlafen“, kritisierte Ralf Behle das Abwehrverhalten beim 0:1.

Doch die Gäste ließen sich von dem Nackenschlag nicht entmutigen. Und sie wurden noch vor der Pause dafür belohnt. In der 43. Minute spielte Phillip Hennes Hasan Dogrusöz auf der halblinken Seite. Der Ex-Attendorner ließ sich die Chance nicht entgehen und netzte zum 1:1 ein.

Phillip Hennes trifft die Latte

Zwölf Minuten nach Wiederbeginn hatten die Gäste wieder Pech. Da spielte Heiko Entrup den Ball wunderschön auf Phillip Hennes. Der SG-Kapitän knallte den Ball an die Latte.

Um ein Haar wäre das starke Auftreten der Gäste für die Katz gewesen. In der 68. Minute hatte sich ein Schermbecker Spieler verletzt. Die SG spielte den Ball ins Aus. Nach der Verletzungspause spielte ein Verteidiger der Gastgeber den Ball fair zurück auf einen SG-Verteidiger. Der Finnentrop/Bamenohler Abwehrspieler brachte Torwart Ingmar Klose dann mit einem Rückpass unter Druck. Ein Schermbecker ging dazwischen und wurde von Steve Lang im Strafraum gefoult. Es gab Elfmeter und Gelb/Rot für Lang. Doch Ingmar Klose zeigte sein ganzes Können und wehrte den Strafstoß von Ferati ab.

Ralf Behle schüttelte den Kopf: „So etwas ärgert mich maßlos. Normalerweise ist so etwas tödlich und darf nicht passieren. Steve ist kein Vorwurf zu machen. Er wollte retten, was nicht mehr zu retten war. Zum Glück hat Ingmar den Elfmeter gehalten und damit die Fehler der Vorderleute wettgemacht.“

Ralf Behle lobte aber auch den Auftritt seiner Mannschaft in der Schlussphase: „Die letzten 25 Minuten in Unterzahl haben wir es überragend und sehr gut gemacht. Den Punkt nehmen wir gerne mit. Ich hoffe, dass wir am Sonntag gegen Hamm nachlegen können.“