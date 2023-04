Kirchveischede/Bonzel wieder Spitzenreiter der Kreisliga A

Kreis Olpe. SG schlägt Finnentrop/Bamenohl II 1:0 und nutzt den Ausrutscher des bisherigen Ersten SV Rahrbachtal, der 2:3 in Dahl/Friedrichsthal verlor.

Am 26. Spieltag der Fußball-Kreisliga A verlor Aufsteiger SV Rahrbachtal das Topspiel beim SV Dahl/Friedrichsthal mit 2:3 und damit auch die Tabellenführung an die SG Kirchveischede/Bonzel.





Dahl/Fr. - SV Rahrbachtal 3:2 (2:1). Einen Rückschlag im Aufstiegskampf musste der SV Rahrbachtal hinnehmen. Beim heimstarken Tabellendritten SV Dahl/Friedrichsthal unterlag die Elf von Venhar Bivolaku mit 2:3. Die Gastgeber erwischten einen perfekten Start und legten durch Christian Grammel (18.) und Marcel Kühr (30.) eine 2:0-Führung vor. Die Gäste waren in der 31. Minute durch Steven Weiskirch erfolgreich, der auf 1:2 verkürzte. Die Vorentscheidung fiel in der 56. Minute durch Patrick Ochel zum 3:1. Die Gäste kamen in der 70. Minute noch einmal ins Spiel zurück, als erneut Steven Weiskirch zum 2:3 einnetzte.





SG Kirchveischede/Bonzel - SG Finnentrop/Bamenohl II 1:0 (0:0). Die SG Kirchveischede konnte den Ausrutscher des SV Rahrbachtal und übernahm die Tabellenführung. Gegen die SG Finnentrop/Bmenohl II setzte sich die SG mit 1:0 durch und feierten den vierten Sieg in Folge. Das goldene Tor für die Gastgeber markierte in der 59. Minute Marcel Hanses.



FC Möllmicke - FC Lennestadt II 0:1 (0:0). Der erhoffte Befreiungsschlag im Tabellenkeller blieb für den FC Möllmicke aus. Gegen die favorisierte FCL-Reserve unterlag die Mannschaft von Stefan Schwarz mit 0:1 und bleibt weiter auf einem Abstiegsplatz. Nach einer torarmen ersten Hälfte setzte sich Marian Weller in der 57. Minute entscheidend durch und erzielte den 1:0-Siegtreffer.



TuS Lenhausen - SC LWL 05 II 2:3 (1:0). Trotz einer 2:0-Führung verlor der TuS Lenhausen das Kellerduell gegen den SC LWL II noch mit 2:3. Die Hausherren erspielten sich durch die Tore von Sebastian Cacciato (34.) und Daniele Pometti (46.) eine gute Ausgangsposition für einen Heimsieg. Nach einem Doppelschlag für die Gäste drehte sich das Blatt in der Schlussphase. Pascal Mayo (78.) und Nico Jeschke (80.) glichen zum 2:2 aus. Und es kan noch schlimmer für die Gastgeber. In der ersten Minute der Nachspielzeit nutzte Phil Wannagat seine Chance und drehte das Spiel komplett zum 3:2-Auswärtssieg.



SV Oberelspe - SG Hützemert/Schreibershof 0:3 (0:1). Der SV Oberelspe kassierte gegen die SG Hützemert/Schreibershof eine 0:3-Heimniederlage und punktete seit drei Spielen nicht mehr. Gegen die abstiegsbedrohten Oberelsper setzten sich Timo Halbe (43.), Arber Krasniqi (56.) und Philipp Glasbrenner (77.) zum 3:0 durch.



SV Heggen - GW Elben 1:3 (0:0). Eine halbe Stunde agierte GW Elben mit zehn Mann und siegte am Daspel durch die Tore von Kevin Schneider (57.), Yannik Bieker (74.) und Dominik Zimmermann (78.) trotzdem mit 3:1. Für den Ehrentreffer der Heggener sorgte Domenico Cacciato (60.).



RW Hünsborn II - Eintracht Kleusheim 1:3 (1:2). Die Tore von Philipp Skuba (18.), Muhammed Yildirim (21.) und Heiko Sondermann (77.) bescherten den Gästen drei Punkte. Für die Hünsborner Reserve war Iliass El Ouariachi (31.) treffsicher.

RW Lennestadt - RW Ostentrop/S. 2:1 (1:0). Jens Kurzenacker, Sprecher von RW Lennestadt, zog Bilanz nach dem 2:1-Heimsieg: „Mit einer kämpferischen Einstellung und geschlossenen Mannschaftsleistung war es ein verdienter Sieg für uns.“ Die Gäste spielten sich im ersten Durchgang einige Chancen heraus, die RWL-Keeper Lukas Hopf mit starken Paraden vereitelte. Die Tore machte aber RWL durch Kaan Dogru (16.) und Omar Radoncic (60.) zum 2:0. Für RWO reichte es nur noch zum Anschluss durch Frederik Schulte (90.+1).

