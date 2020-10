Kickboxen: Daniel Zubicks aus Ottfingen macht großen Schritt

Die Grundlage hatte der Schützling von Wadim Blagoweschtschenskij mit seinem K.o.-Sieg im August in Gießen gelegt. Blagoweschtschenskij: „Mit diesem Sieg hat sich Daniel auf eine andere Ebene im deutschen und europäischen Kampfsport katapultiert und hat das Interesse vieler Top-Promoter geweckt“.

Im Ruhr Congress Bochum fand nun der vorläufige Höhepunkt in der noch jungen Karriere des Ottfingers statt. Blagoweschtschenskij: „Wir haben die Einladung zum Titelkampf um die Deutsche Meisterschaft nach Version des WFMC-Verbandes natürlich mit großer Ehre angenommen. Es ist ein Traum für jeden Kampfsportler vor so einem Publikum antreten zu dürfen.“

„Der Verband WFMC, World Fightsports and Martial Arts Council, zählt derzeit neben ISKA, International Sport Kickboxing Assosiation, im Bereich Vollkontakt Kickboxen zu den beiden größten Verbänden in Deutschland“, erklärt der ehemalige Weltmeister vom Wendener Energy Gym den Stellenwert seines Verbandes.

Punktrichter entscheiden einstimmig

Der Gegner von Daniel Zubicks war mit Mo Eter ein Bochumer Junge vom Team Fight Departement Bochum. Als der Schlussgong des über fünf Runden angesetzten Kampfs der Gewichtsklasse -67 Kilo zu Ende war, „entschieden sich die Punktrichter einstimmig für unseren Sportler und überreichten uns den Gürtel des Champions“.

Ein überwältigender Moment für den jungen Mann. „Bereits am selben Abend kamen diverse Angebote, auch aus den Niederlanden und Belgien, an deren Events teilzunehmen. „Wenn die Situation von Covid19 es zulässt, werden wir das natürlich gerne in Anspruch nehmen“, war auch beim Cheftrainer der berechtigte Stolz unüberhörbar.

Kampf in Hünsborn winkt

Und dann blickte „Blago“ noch einmal zurück: „Die Vorbereitung für diesen Kampf war dieses Mal etwas anders. Sie ging über volle sieben Wochen. Es wurde fünf Tage in der Woche trainiert. Eine Woche war er mit seinem Trainingskollegen Christian Lang in Österreich in den Villacher Alpen und sie haben dort zwei Einheiten am Tag, morgens und abends je zwei Stunden absolviert.“ Lohn: Der deutsche Titel.

Ein Sahnehäubchen gab es ganz aktuell einen Tag später, das Wadim Blagoweschtschenskij verkündete: „Jetzt wurde auch eine Entscheidung über den Europa-Titel getroffen. Daniel kämpft am 28. Februar bei der Energy Fight Night in Hünsborn gegen den Niederländer Mohammed Hassnoui von Fight Club Haarlem aus Amsterdam.“