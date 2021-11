Kevin Schulte: FC Lennestadt ist auf einem guten Weg

Lennestadt/Gerlingen. Freude beim FC Lennestadt, Enttäuschung beim FSV Gerlingen nach dem Derby am Sonntag im Henselstadion.

Die Enttäuschung war groß beim Fußball-Westfalenligisten FSV Gerlingen nach der 0:2-Niederlage im Derby beim FC Lennestadt. Denn nun beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer bereits neun Punkte.

Kapitän Christoph Brüser ärgerte sich maßlos: „Das war eine verdiente Niederlage. Heute war viel mehr möglich, denn Lennestadt hat es eigentlich gar nicht gut gemacht. Wir bekommen aber einfach zu wenig Torgefahr hin. Und wenn man dann solche Fehler wie vor dem 0:2 macht, dann hat man eben verdient verloren. Mehr braucht man da nicht zu zu sagen.“

Auch Trainer Dominik Dapprich war enttäuscht: „In den ersten 20 Minuten sind wir gar nicht gut ins Spiel gekommen. Danach waren wir bis zur Pause besser im Spiel. Wenn man dann sechs oder sieben Eckbälle und Freistöße am Sechzehner hat, dann muss mehr dabei herauskommen. Nach vorne kommt zu wenig. Das läuft wie ein Film in der ganzen Saison ab. Und wenn man hinten zu Gegentoren einlädt, dann verliert man halt nicht unverdient.“

„Jetzt auswärts nachlegen“

Beim FC Lennestadt freute man sich dagegen über den fünften Heimsieg und den damit verbundenen Sprung aufs rettende Ufer. „Es war das erwartet schwere Kampfspiel. Wir haben auch nichts anderes erwartet. Das war eines unsere schwächeren Spiel. Aber von Gerlingen kam nichts Zwingendes. Ich habe höchstens zwei oder drei Bälle halten müssen. Auf jeden Fall weniger, als in den letzten Spielen“, lacht Kevin Schulte. „Insgesamt sind wir auf einem guten Weg. Es ist ein gutes Zeichen, wenn wir uns trotz eines Sieges über die schlechte Leistung ärgern. Wir sind zuhause wieder eine Macht. Es macht viel Spaß mit den jungen Spielern.“

Der zweifache Torschütze Florian Friedrichs, der nun mit 13 Toren die alleinige Führung der Torjägerliste übernommen hat, freute sich über den Sieg, sah aber auch viele Defizite. „Das war wohl eines unserer schwächsten Saisonspiele. Grausam anzugucken. Wichtig sind aber die drei Punkte. Wir haben jetzt schon zehn Punkte Vorsprung auf Gerlingen. Jetzt müssen wir mal auswärts nachlegen. Insgesamt war es ein tolles Wochenende. Wir haben gewonnen, unsere Zweite hat gewonnen und auch Schalke hat gewonnen“, lachte der bekennende S04-Fan Florian Friedrichs.

Auch FCL-Geschäftsführer Jürgen „Heggy“ Hasenau freute sich: „Das war sicher kein gutes Spiel von uns. Aber es war ein sehr wertvoller Sieg. Jetzt müssen auswärts mal nachlegen, um unten wegzukommen. Am besten schon am Sonntag in Wickede. Den Gerlingern wünsche ich für die Zukunft alles Gute.“

