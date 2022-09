Kevin Schulte bewahrt FC Lennestadt vor höherer Niederlage

Dortmund/Lennestadt. Fußball-Westfalenligist kassiert beim Tabellenführer FC Brünninghausen mit 1:5 seine zweite Auswärtsniederlage in Folge.

Fußball-Westfalenligist FC Lennestadt musste beim Tabellenführer FC Brünninghausen mit 1:5 (1:4) seine zweite Auswärtsniederlage in Folge hinnehmen.

FCL-Trainer Jan Hüttemann war vom Auftritt seiner Mannschaft enttäuscht: „Gegen Brünninghausen darfst du sicher verlieren. Die Frage ist nur die Art und Weise. Wir haben leider alles vermissen lassen, um das Spiel gegen so einen starken Gegner erfolgreich zu gestalten.“

Nach einer guten Viertelstunde hätten die Gäste aus Lennestadt eigentlich schon ihre Sachen packen und die Heimreise antreten können. Denn da führte Brünninghausen schon klar mit 3:0. Nach Vorarbeit von Kevin Brümmer brachte Florian Gondrum den Tabellenführer bereits in der dritten Minute mit 1:0 in Führung. In der 15. Minute machte Kevin Brümmer es selbst und erhöhte auf 2:0. „Da haben wir einen kollektiven Schlaf gehalten“, ärgerte sich Jan Hüttemann.

Aber es kam noch bitterer: Nur 120 Sekunden später schraubte Florian Gondrum das Ergebnis mit seinem zweiten Tor auf 3:0. Zwar kam bei den Gästen aus Lennestadt nur eine Minute später nach einem Eigentor von Pascal Wieczorek noch einmal ein Fünkchen Hoffnung auf einen Punkt auf, aber diese Hoffnung machte Sebastian Krause in der 37. Minute mit dem 4:1 zunichte. Nach der Pause ließen es die Gastgeber in Sachen Toreschießen etwas ruhiger angehen. Erst in der 83. Minute erzielte Finn Serocka das 5:1. Doch Jan Hüttemann winkte enttäuscht ab: „Wenn wir Kevin Schulte nicht gehabt hätten, wäre es es noch schlimmer geworden. Kevin hat mehrere 100-prozentige Chancen vereitelt. Am Ende war das Ergebnis daher sogar noch schmeichelhaft.“

FC Lennestadt: Schulte, Hebbeker, Butzkamm, Lukas Völmicke (73. Faust), Schulz (69. Vollmert), Eickelmann, Gouranis (60.) Schmidt), Friedrichs, Lennemann, Stemmer (69. Klur) Krause.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe