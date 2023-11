Kein guter Einstand für Michael Kügler

Kreis Olpe Null Punkte sprangen für das heimische Landesliga-Trio SV Ottfingen, SC Drolshagen und SV 04 Attendorn heraus.

Einen undankbareren Gegner hätte es für das Debüt von Michael Kügler als Trainer des SC Drolshagen kaum geben können. Tabellenführer SpVg. Hagen 11 bezwang die Buscheid-Elf mit 2:0. „Wir wollen die Ergebnisse bei dem Startprogramm für unseren neuen Trainer nicht überbewerten“, ordnete Domenik Vitale, Sportlicher Leiter, die Niederlage ein: „Heute war positiv, Training und Ansprache von Michael sind gut. Darauf kann man aufbauen.“ Bis zur Pause konnte der SCD die viertbeste Offensive der Liga in Schach halten, doch kurz nach dem Seitenwechsel brachte Kingsley Kanayo Nweke die Gastgeber in Führung (47.). „Klares Abseits“, ärgerte sich Vitale: „Das ist für uns extrem ärgerlich. Danach mussten wir das Spiel an uns reißen und Hagen konnte auf Umschaltsituationen hoffen.“ Nach einer solchen sorgte Kasim Osmic eine Viertelstunde vor Schluss für die Entscheidung (75.).

SC Drolshagen: Gummersbach - Schröder, Mester, Laube, Weuste, Knorn (66. Stahlhacke), Glasbrenner, Reiss (74. Pfeifer), Cimen, Klingenspohr, Rieder.

SV Germania Salchendorf - SV Ottfingen 2:1. Einen Platz über dem SCD rangiert Küglers Ex-Verein SV Ottfingen, der am Sonntag ebenfalls eine Niederlage einstecken musste. Marco Weller verlor mit seiner Mannschaft beim SV Germania Salchendorf mit 1:2. Dabei ging der SVO dank des frühen Tores von Dimitrios Giapavlos sogar mit einem knappen Vorsprung in die Kabine. Doch ein Doppelschlag der Hausherren durch Mohammed-Ali Mackfaye (55.) und Jan-Philipp Gelber (61.) stellte das Spiel auf den Kopf. Mit dem 1:2 in Salchendorf wartet der Aufsteiger aus Ottfingen bereits seit sechs Ligaspielen auf einen Sieg.

SV Ottfingen: Scherreiks - Müller, Mirkan Kasikci, Kolb, Stahl (67. Mikael Berkay Kasikci), May, Scheppe, Giapavlos, Hetzel, Amin, E. Bröcher

SV 04 Attendorn - FC Borussia Dröschede 3:6. In einer torreichen Partie kämpfte sich der SV 04 Attendorn gegen Borussia Dröschede nach Rückstand zurück, unterlag am Ende aber doch noch. Robin Entrup brachte die Hansestädter mit 1:0 in Front, doch bis zur Halbzeitpause drehten Talha Özkan (25.), Nikolas Friedberg (27.) und Nico Haiduk (45.) das Spiel. Die Attendorner kamen gut aus der Kabine und egalisierten den Rückstand dank der Treffer von Nick Heimes (52.) und Lejf Kaden (59.). Doch drei weitere Dröscheder Tore durch Özkan (75.), Haiduk (79.) und Dominik Urumis (83.) besiegelten die Heimniederlage und ließen die Elf von Jasko Selimanjin im engen Tabellenmittelfeld der Landesliga 2 auf den elften Rang abrutschen. Steve Lang sah obendrein in der 80. Minute Gelb-Rot und wird in Menden fehlen.

SV 04: Goulas - Langenberg, Matoshi, Hagedorn, Dogrusöz, Heimes, Kaden, Lenninger (74. Vural), Langer (46. Heide), Entrup (46. Jeschke), Spais (46. Lang).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe