Videokonferenz Jugendfußball-Meldeschluss zu den Aufstiegsrunden ist am 6. Juni

Kreis Olpe. Bereits jetzt ist bekannt, dass die Hinrunde im Jugendfußball absoluten Vorrang hat.

Das heißt im Klartext, dass die sonst immer spielfreien Zeiten, wie Osterferien, Pfingsten oder die Brückentage im Mai und Juni als mögliche Spieltermine vorerst eingeplant werden. Weiter ist für den Fußballkreis Olpe wichtig, bis zum 6. Juni einen sportlichen Aufstiegsberechtigten für die Auf- und Abstiegsrunden zur Bezirksliga zu melden.

Das war eine der Informationen bei einer Videokonferenz, zu der der Kreisjugendfußball-Ausschuss (KJA) des FLVW Olpe eingeladen hatte. Zum einen wollte der KJA die Vereine über den aktuellen Stand der unterbrochenen Fußballsaison informieren, zum anderen aber auch den wichtigen Austausch mit den Vereinen aufrechterhalten.

Zunächst informierte Raimund Nöker die virtuell anwesenden Vereine über den aktuellen Stand und letzten Geschehnisse von Seiten des Verbandes und des Fußballkreises.

Zusammen mit Koordinatorin Spielbetrieb wurden Möglichkeiten über Spielfortsetzungen den Vereinen mitgeteilt, wobei die endgültige Umsetzung erst mit der Perspektive des Termins der Wiederaufnahme des Spielbetriebes angestrebt werden kann.

Sportplatz-Bindung entfällt

Weiter sollen sich die Vereine darauf einstellen, dass bei JSG-Mannschaften mit mehreren Sportanlagen die Sportplatzbindung entfällt. Dies bedeutet, dass wenn eine Sportanlage der JSG aufgrund eines Spieles, etwa das der Senioren oder anderen Jugendmannschaft, blockiert ist, automatisch auf der anderen Sportanlage der JSG das Spiel stattfindet.

Darüber hinaus informierte Jörn Dettmer die momentane Arbeit bei den Auswahlmannschaften des Stützpunktes Olpe. Seit November bietet der Stützpunkt immer montags Online-Trainingseinheiten an. Jörn Dettmer stellte erfreut fest, dass der neue DFB-Stützpunktkoordinator Kai Timm und Nachfolger von Horst Hrubesch, bei seinen Antrittsbesuch nach Dortmund als einer der ersten Stützpunkte den Fußballkreis Olpe besuchte. Dies sei eine Wertschätzung der erfolgreichen Arbeit und Erfolge in den letzten Jahren und den sehr positiven Standing des Fußballkreises Olpe in der Jugendarbeit.

Letztlich kamen alle Teilnehmer überein, dass diese Form der Veranstaltung gerne wiederholt werden sollte und erfolgreich war. Raimund Nöker stellte in Aussicht, im Januar 2021 zur nächsten Videokonferenz einzuladen. Diese sei aber weiterhin freiwillig.