Juniorenfußball Jugend-Masters am Sonntag in Attendorn

Attendorn Noch ist das Hallenspektakel im Kreis Olpe nicht an seinem Ende angekommen.

Am kommenden Sonntag, 4. Februar, findet in der Attendorner Rundturnhalle das Kreis-Masters der C- und D-Junioren statt. Das Turnier der D-Junioren startet um 10 Uhr, das Endspiel ist für 13.40 Uhr angesetzt. Anschließend spielen die C-Junioren ab 14.30 Uhr ihren Sieger aus, Das Finale steigt um 18.35 Uhr.

Ausrichter der Turniere ist die JSG Dünschede/Helden/RWL. Die C-Junioren der kommunenübergreifenden Spielgemeinschaft hatten bereits sich durch den Stadtpokalsieg in Attendorn im Dezember für das Masters qualifiziert und das Kunststück Mitte Januar in Lennestadt nochmal wiederholt.

Neben der sportlichen wartet dabei an dem Sonntag auch eine organisatorische Herausforderung auf die JSG. Aufbauen ab 8 Uhr, anschließend Verkauf von Wertmarken, Speisen und Getränken, einen Ordnungsdienst stellen und vieles mehr, was rund um ein solches Turnier anfällt.. Und abends heißt es dann, alles wieder abbauen und aufräumen.

Rund 40 Helfer werden im Einsatz sein. „Hier kann man wirklich von einer Spiel-Gemeinschaft sprechen“, so der Jugendvorsitzende Andre Springob. Der Helferplan war bis auf kleine Lücken schnell gefüllt, Vorstandsmitglieder, Trainer und Eltern aus allen drei Stammvereinen packen mit an. „Der Rahmen ist gesetzt, wir freuen uns nun auf tollen Jugendfussball vor einer tollen Kulisse“, so Springob abschließend.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe