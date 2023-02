JSG OWA hält gegen Landesliga-Spitzenreiter super mit

Ottfingen. Das Westfalenpokal-Abenteuer ist für die C1-Jugendfußballer der JSG Ottfingen/Wenden/Altenhof (OWA) beendet.

Nach einem tollen Spiel musste sich das Team von Patrick Jäkel und Pierre Schürholz dem Landesliga-Spitzenreiter SSV Buer mit 1:3 geschlagen geben.

Wer aber dachte, der Gelsenkirchener Nachwuchs hätte die OWA-Jungs an die Wand gespielt, der wurde eines Besseren belehrt. Dank einer kämpferischen Top-Leistung des gesamten Teams wurde die körperliche und spielerische Überlegenheit des Gegners schnell unterbunden. So ließ der Abwehrverbund auch nur wenig zu. Und wenn, dann stand noch ein gut aufgelegter Nino Matheis zwischen dem Pfosten, der die bis dato beste Möglichkeit vereitelte (14.). Im Gegenzug hätten die OWA-Schützlinge ebenfalls in Führung gehen können. Hier fehlte das berühmte „Quäntchen Glück“.

Ernüchterung kurz vor der Pause

Lediglich einmal verloren die Jungs den Überblick und ließen den Gästespieler Nouri Abdel Basid aus den Augen entwischen, der prompt zur Gästeführung traf (24.). Kurz vor dem Pausenpfiff hätten die Gäste noch einen weiteren Treffer erzielen können, doch der Heber vom Strafraumeck kam neben dem Gehäuse runter. Glück gehabt.

Grundsätzlich war mehr drin, denn die Gäste, die mit einem großen Reisebus zum Siepen kamen, hatte man stärker eingeschätzt, was deren (Saison-) Leistung keinesfalls schmälern soll. So bestand weiterhin Hoffnung unter den 168 Zuschauern, dass vielleicht ein Ball zum Ausgleich durchrutschen sollte. Doch nach kurzer Zeit folgte die Ernüchterung.In der 42. Minute ließen die OWA-Jungs Halil Ibrahim Ünlü gewähren, der gekonnt zum 0:2 einschob.

Von nun an wurde es noch schwerer, das Unmögliche möglich zu machen, zumal es diesmal in der Offensive relativ schwierig war, sich gegen die groß gewachsenen Gegenspieler durchzusetzen. Die Vorentscheidung fiel in der 55. Minute. Ein tückischer Aufsetzer zappelte plötzlich im Netz. Doch nur 120 Sekunden später brandete trotzdem Jubel auf. Luis Dercho setzte sich im Laufduell nach einem Querschläger durch und konnte den Ball im Tor unterbringen, 1:3. In der Folgezeit dominierte der Gast aus Buer das Geschehen und zog verdient in die nächste Runde ein. Dazu gratulierten die Gastgeber recht herzlich einer sehr fairen und nette Truppe.

Aber auch die OWA-Jungs wurden mit viel Applaus für ein tolles Spiel verabschiedet. Am Sonntag geht es schon weiter. Diesmal wartet das Kreismasters in Wenden auf die C1-Junioren.

