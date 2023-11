JSG Gerlingen/Möllmicke feiert Kreispokalsieg

Ottfingen A-Junioren schlagen in einem spannenden Endspiel die JSG Hünsborn/Rothemühle mit 2:0.

Was für ein hart umkämpftes Endspiel um den Kreispokal der A-Junioren. Fast 450 Zuschauer ließen sich das Spektakel im zweiten Versuch zwischen der JSG Gerlingen/Möllmicke und der JSG Hünsborn/Rothemühle bei Schmuddelwetter am Siepen nicht entgehen. Es war ein schöner Pokalnachmittag, der das schlechte Wetter vergessen ließ. Der neue A-Junioren-Kreispokal-Sieger heißt JSG Gerlingen/Möllmicke und spielt bereits in zwei Wochen, am Sonntag, 10. Dezember, gegen TuS Hordel am heimischen Bieberg im Westfalenpokal.

„Derbysieger, Derbysieger“ jubelten die Nachwuchsspieler aus Gerlingen und Möllmicke zurecht nach dem Schlusspfiff. Das Team von Trainer Steffen Brüser besiegte den Titelverteidiger aus Hünsborn und Rothemühle unter dem Strich verdient mit 2:0 (1:0) und entschied das Wendsche Derby für sich. „Unser Sieg ist nach dem Spielverlauf verdient, denn nach anfänglicher Nervosität kamen wir besser ins Spiel“, freute sich Trainer Steffen Brüser, der aber auch wusste, dass das Spiel anders hätte ausgehen können: „Wir haben großes Glück gehabt, dass die JSG Hünsborn/Rothemühle die großen Ausgleichsmöglichkeiten nicht nutzte.“

Raimund Nöker (Kreisjugendausschuss, Mitte) und Staffelleiter Gerhard Massing (rechts) überreichen JSG-Kapitän Jan Schneider den Pokal. Foto: Meinolf Wagner

Die Nachwuchsfußballer aus Gerlingen und Möllmicke ließen größte Tormöglichkeiten während der gesamten Spielzeit liegen. So konnte die von Lukas Knott trainierte Truppe von Glück reden, dass Schiedsrichter Calvin Kurzbach (RW Lennestadt) Gnade vor Recht ergehen ließ, als er Torhüter Lukas Engel (JSG Hünsborn/Rothemühle) nur den gelben Karton zeigte, statt Rot als dieser Max Mikrjukov aus aussichtsreicher Position von den Füßen holte. Glück hatten die von Steffen Brüser betreuten Nachwuchsfußballer aus Gerlingen und Möllmicke als ein Pfostenkracher von Jonathan Kobiena (44.) an das Gerlinger Gehäuse krachte und der Spielverlauf nicht auf den Kopf gestellt wurde.

Nicht schön, aber intensiv

Vorher hatte der Gerlinger Keeper Jannis Kaufmann überragend gegen Jonathan Kobiena gehalten, als er dessen Kunstschuss spektakulär aus dem Winkel fischte. Es war kein spielerischer Leckerbissen von beiden Mannschaften, der den Zuschauer geboten wurde. Verbissene Zweikämpfe, viel Laufarbeit, kleine Nickeligkeiten, aber die spielerischen Momente waren so gut wie überhaupt nicht zu sehen.

Im zweiten Durchgang änderte sich nicht viel. Nun rückte Leon-Lukas Engel, der Hünsborner Torhüter, immer mehr in den Mittelpunkt des Geschehens auf dem schwer bespielbaren Kunstrasen am Ottfinger Siepen. Er musste im weiteren Verlauf des Spielgeschehens häufiger in Eins-gegen-Eins-Situationen klären. Einer der wenigen Akteure, der eine überragende Partie spielte, und so seine Mannschaft lange im Spiel hielt. Alle anderen Spieler der Löffelberg-Mannschaft spielten unter ihren Möglichkeiten. Nach dem Wechsel wurden die Spieler der JSG Gerlingen/Möllmicke endlich belohnt: Finn Bludau (61.) verwandelte eine gefühlvoll herein gegebene Flanke von Max Mikrjukov unhaltbar zur 1:0-Führung.

Jetzt kamen die Jungs aus Hünsborn und Rothemühle besser ins Spiel und verpassten nach einer Flanke von Leo Solbach den sicheren Ausgleich als Markus Pluskwa den Ball über das leere Tor geschossen hatte. Die Erlösung kam in der zweiten Minute der Nachspielzeit, als „Joker“ Nils Werk in der aufgerückten gegnerischen Abwehr zum Abschluss kam und sicher zum 2:0-Endstand verwandelte. Jetzt war der verdiente Pokalsieg unter Dach und Fach. „Wir sind in keiner Weise ins Spiel gekommen. Nur unser Torhüter Leon-Lukas Engel hat uns lange im Spiel gehalten und war der beste Spieler von uns“, resümierte der Hünsborner Trainer Lukas Knott.

JSG Gerlingen/Mö. - JSG Hünsborn/Ro. 2:0 JSG Gerlingen/Möllmicke: Jannis Kaufmann; Luca Finn Würden, Erik Schenk, Fynn Bludau, Jan Schneider, Ilias Aytar, Marc Brüggemann, Aulon Haxha, Jakob Schomaker, Jakob Schneider, Max Mikrjukov, Jannik Benkel, Paul Becker, Bastian Niklas, Levent Dalman, Nils Werk.- JSG Hünsborn/Rothemühle: Leon Lukas Engel; Paul Zarmutek, Robin Halbe, Daniel Solbach, Gustav Sahm, Felix Stracke, Johannes Solbach, David Bona, Jan Keilbach, Magnus Kappenstein, Jonathan Kobienia, Julian Niklas, Benjamin Kolloch, Leo Solbach, Markus Pluskwa, Luis Koch. Tore: 1:0 (61.) Flynn Bludau, 2:0 (90.) Nils Werk. Schiedsrichter: Calvin Kurzbach (RW Lennestadt), Justus Epe (VfR Rüblinghausen), Moritz Lüdke (DJK Bonzel).

