JSG Dünschede/Helden glücklich: Alle Altersklassen besetzt

Dünschede/Helden. Die Jugendfußball-Spielgemeinschaft Dünschede/Helden startet in die neue Saison.

Die Gemeinschaft der A-, B-, und C-Jugend mit RW Lennestadt geht ins siebte Jahr. Neu: Der SC LWL 05 steigt in der in der A- und B-Jugend ein.

Im Repetal freut man sich nach der langen Pause schon sehr auf die neue Jugendfußballsaison. Denn eine der ältesten Jugendspielgemeinschaften im Kreis Olpe wird in diesem Jahr wieder einmal alle Jugendmannschaften stellen können.

Außerdem durfte Jugendvorsitzender Christof Saure gleich mehrere neue Trainer und Betreuer für die einzelnen Mannschaften begrüßen, so das alle Altersklassen gut abgedeckt sind.

Guter Zusammenhalt

Die JSG Dünschede/Helden/RWL erlebe einen „guten, soliden Zusammenhalt in den Mannschaften und im Jugendvorstand“, bekräftigte Christof Saure.

Ein neuer Partner ist in diesem Sommer noch dazu gekommen. Nachdem im letzten Jahr die Jugendspieler der JSG Bonzel/Kirchveischede in der B- und C- Jugend über Zweitspielrecht aufgenommen wurden wird in diesem Jahr der SC LWL 05 in der A- und B- Jugend, ebenfalls über Zweitspielrecht, dazu stoßen. Saure: „Zu wenige Jugendspieler in den einzelnen Vereinen machten diesen Schritt notwendig, um den Spielbetrieb der oberen Mannschaften aufrecht zu erhalten. Hier wird in der neuen Saison teilweise mit zwei Mannschaften gespielt.“

Zweite Minikicker-Mannschaft?

Diese Mannschaften haben bereits im Juli das Training wieder aufgenommen und auch im unteren Bereich der JSG Dünschede/Helden wird in den nächsten Tagen das Mannschaftstraining wieder beginnen. So stellt die JSG Dünschede/Helden in dieser Saison zwei D- Jugend Mannschaften, eine E- Jugend, zwei F- Jugend sowie eine Mini Kicker-Mannschaft, wobei hier noch überlegt wird, eine zweite Mini-Kicker Mannschaft aufzustellen.

Alle Kinder sowie Jugendliche im Repetal und darüber hinaus, die Lust auf Fußballspielen haben, sind herzlich zu den Trainingseinheiten eingeladen. Eine Übersicht über die Übungsleiter, die Trainingstage sowie Zeiten und weitere Infos gibt es auf der Jugend-Homepage.

Infos auf www.jsgdhg.de oder auch beim Jugendvorstand

