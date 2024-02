Jochen Meyer wird Doppelmeister über 60 und 200 Meter

Dortmund „Je oller, desto doller“: Mit diesem Slogan wird man den Leistungen der Altersklassensportler sicher nicht gerecht.

Bei den Westfälischen Seniorenmeisterschaften in Dortmund stand sicher nicht nur die persönliche Leistung eines jeden Einzelnen im Vordergrund, sondern auch die Begegnung mit mehr oder weniger gleichaltrigen Sportlern.

Jochen Meyer, zweifellos eines der Aushängeschilder der Szene der heimischen Altersklassensportler, betont: „Wir haben immer wieder Spaß, wenn wir uns treffen, und das seit über zwanzig Jahren.“ Dass Jochen Meyer in seiner Altersklasse M70 zu den besten Sprintern und Springern bundesweit gehört, ist hinlänglich bekannt. Und mit dem Fusionsquartett der LG Werther/Brackwede/Lanstrop steht er mit der 4x200-Meter-Staffel regelmäßig bei der Senioren-DM ganz oben auf dem Podium.

Am Wochenende wurde der Trainer der TSG Lennestadt im Trikot der BV Teutonia Lanstrop Doppelmeister über 60 und 200 Meter und musste es quantitativ mit einer größeren Konkurrenz aufnehmen als Christoph Quinke (M30), der über 60 Meter sowie im Hoch- und Weitsprung siegte. Jeweils Platz 2 gab es für Ruben Niemann (M40) von der SG Wenden und Bernd Pieper (M70) im Kugelstoßen – mit gebührendem Abstand zum Sieger. Die Konkurrenz hielt sich aber auch in überschaubaren Grenzen.

Achter in dder DLV-Rangliste

In der DLV-Bestenliste steht Jochen Meyer mit seinen Leistungen vom Wochenende mit 31,52 Sekunden für 200 Meter auf Rang 8 DLV-weit, und auch mit seiner Leistung über 60 Meter mit 9,45 Sekunden rückte er in die Top-Ten vor. Schließlich katapultierten sich Meyer&Co über 4x200 Meter mit 2:14,47 Minuten an die derzeitige M70-Spitze im DLV – mit deutlichem Vorsprung.

Am ersten März-Wochenende wollen die Westfalen-Cracks ihre Spitzenposition bei den DM-Masters (Halle) in der Rudolf-Körnig-Halle in Dortmund bestätigen. Und für Jochen Meyer geht es wieder in seinen Einzeldisziplinen um gute einstellige Platzierungen. Zu seinem Bedauern ist aber seine Spezialdisziplin Dreisprung nicht im Wettkampfangebot. Ob es das Belastungsrisiko oder möglicherweise zu geringe Meldezahlen sind, sei einmal dahingestellt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe