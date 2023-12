Jarne Beckmann: Belohnung für überragendes Jahr

Wenden Der 15-jährige Athlet der SG Wenden freut sich über die Berufung in den Förderkader des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen.

„Ihr habt in den letzten Monaten durch gute Wettkampfergebnisse auf euch aufmerksam gemacht, die Kader-Richtwerte erfüllt und zeigt Perspektiven für eine weitere positive Leistungsentwicklung. Ihr seid deshalb in den FLVW-Laufkader berufen worden. Eure weitere Förderung auf Verbandsebene besteht u.a. darin, dass ihr zusammen mit den anderen Athletinnen und Athleten aus dem Laufkader ergänzende Trainingsangebote erhaltet, die über das normale Vereinstraining hinausgehen.“

Er strahlte wie ein Honigkuchenpferd – zumindest kann man sich das so vorstellen –, als der 15-jährige Jarne Beckmann von der SG Wenden vom FLVW die Einladung zum goldgas Talent-Camp 2023 per Email erhielt. „Ja, ich war schon sehr überrascht“, sagte der junge Läufer aus der Talentschmiede von Egon Bröcher, „erhofft hatte ich das schon einmal, aber wenn es soweit ist, überrascht es dann doch.“

Intensiv-Wochenende in Dortmund

Eingeladen wurde der aufstrebende Athlet für ein Intensiv-Wochenende in die Helmut-Körnig-Halle in Dortmund sowie in den Sportpark Kamen-Kaiserau. Erwartet haben ihn dort zwei intensive Tage, die schon drei andere aktuelle Kaderathletinnen und -athleten aus dem Kreis Olpe in der jüngeren Vergangenheit hinter sich haben. Mit Ben Tröster von der TSG Lennestadt sowie Hannah Bauermann und Maja Blagojevic vom Skiclub Olpe gehört nun ein Quartett aus dem Kreis Olpe zum aktuellen FLVW-Kader, das auf dem Sprung nach vorne ist.

Zunächst standen Tests auf der Agenda. „Wir wurden vermessen“, erzählt Jarne, „Körpergröße, Gewicht und auch die Armspannweite, alles wurde genau festgehalten.“ Auch die Beinlänge und die Sitzhöhe waren Teil der Diagnostik. „Die Athlet*innen haben gut mitgezogen, waren top motiviert und konnten auch all ihre Leistungen abrufen“, so Pia Großert, die von Seiten des FLVW für die Organisation zuständig war.

Teilnahme an Deutscher Jugend-Meisterschaft

Grundlage für die Einladung von Jarne Beckmann waren seine großartigen Leistungen, die mit der Teilnahme an den Deutschen Jugendmeisterschaften der U16 in Stuttgart über 1500 Meter Hindernis gekrönt wurde. Begleitet von seinem Heimtrainer Ruben Niemann hielt sich der Novize ausgezeichnet im Mittelfeld. Zu seinen herausragenden Leistungen zählten auch ein dritter Platz bei den Westfälischen Meisterschaften über 2000 Meter in der Halle, nur 5/100 Sekunden hinter Silber. Bei den NRW-Meisterschaften wurde er über 1500 Meter Hindernis ebenfalls Dritter, erneut nur minimale 4/100 Sekunden hinter dem Zweiten. Und das war dann die Norm für die U16-DM.

Zum zweiten Teil des goldgas Talent-Camps wurden sämtliche Athleten aller leichtathletischen Disziplinen von Dortmund ins SportCentrum Kaiserau gebracht, wo sie auf der blauen Tartanbahn ein intensives Training erwartete. Bei Kraft-, Koordinations- und Ausdauerübungen wurden den jungen Sportlerinnen und Sportlern viel abverlangt.

Für Jarne Beckmann heißt es nun, seinen Zeitplan auch den Kader-Lehrgängen anzupassen. „Leider war Jarne an den beiden ersten Terminen krank und konnte nicht teilnehmen“, so seine Mutter Boukje Beckmann, die sich nach ihrer Basketballkarriere vor einigen Jahren dem Laufsport mit gutem Erfolg verschrieben hat.

Zuständig für die Gruppe „Lauf-Männlich“ ist Jörg Riethues von Brillux Münster. In dieser Gruppe sind auch die Hinderniskandidaten integriert. Landestrainer Dieter Rotter vom Skiclub Olpe betreut in der Gruppe Sprint u.a. Ben Tröster, während Hannah Bauermann und Maja Blagojevic in der Hürdengruppe unter den Fittichen von Ronja Siekmann, ebenfalls Brillux Münster, stehen. Für Jarne Beckmann, den Neuling im Kaderteam, begann die neue Zeitrechnung – mit Verzögerung. Die beiden ersten Trainingsmaßnahmen mussten ohne ihn stattfinden, gesundheitliche Probleme bremsten ihn aus. Aber im neuen Jahr kann es endlich losgehen im ersten Jahr der U18-Athleten..

