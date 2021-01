Jan Philipp Springob wird Meister im ADAC SimRacing

Olpe/Zolder. Jan Philipp Springob, Motorsportler aus Olpe, setzte sich in Zolder in der digitalen Variante des Motorsports deutschlandweit durch.

Esports ist in aller Munde und damit auch die digitale Variante des Motorsport -SimRacing. Auch sie erfreut sich immer größerer Beliebtheit.

Durch die inzwischen immer realitätsnäheren Simulationen wird es ermöglicht, in die Rolle eines echten Profi-Rennfahrers zu schlüpfen und virtuell in einem GT3 oder GT4 Boliden Rennen zu fahren. SimRacing ist bereits seit Ende 2018 offiziell durch den Deutschen Motor Sport Bund (DMSB), den Dachverband für den Motorsport in Deutschland, als Motorsportdisziplin anerkannt. Viele Rennställe nutzen diese Möglichkeit, um Testfahrten aller Art durchzuführen. Rennfahrer bereiten sich damit auf bevorstehende Rennen vor, lernen fremde Rennstrecken kennen bevor sie diese zum ersten Mal in ihrem Rennwagen unter die Räder nehmen.

Vielzahl an Varianten

So auch der Olper Rennfahrer Jan Philipp Springob, der sich mit Hilfe von SimRacing vor jedem Rennen mit den unterschiedlichsten Strecken der Welt vertraut macht, bevor er in seinen realen Mercedes AMG GT4 einsteigt. Im Rahmen des Kick-Off Meisterschaft der Liga 1 (Supersportwagen nach Vorbild der ADAC GT-Masters) konnte sich Jan Philipp Springob als Starter für den OAC Olper Automobil-Club im ADAC jetzt auch in der digitalen Variante des Motorsports deutschlandweit durchsetzen und belegte vergangene Woche nach dem 8. Rennen in Zolder den 1. Platz.

Der virtuelle Motorsport bietet eine Vielzahl an Varianten: Sei es zuhause vor dem Monitor, mit Lenkrad und Pedalerie im Sprintmodus oder im Vereinsheim zusammen mit den Clubkameraden des Motorsportclubs, bis hin zum Langstreckeneinsatz mit Fahrerwechsel in einem professionellen Simulator, der jede (virtuelle) Bodenwelle mittels spezieller Hardware an den SimRacer zurückmeldet.