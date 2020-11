Jan Hüttemann: Zwei Einheiten, das war’s dann schon wieder

Lennestadt. „Frohe Weihnachten“ wünschte Jürgen „Heggi“ Hasenau am Ende unseres Gesprächs schon mal vorsichtshalber. Arg früh am 5. November, oder nicht?

Das schon. Aber Hasenau, 2. Geschäftsführer des FC Lennestadt, wollte damit nur ausdrücken, dass er nicht mit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Fußball-Westfalenliga, in der der FCL spielt, rechnet.

Die für den 31. Oktober geplante Jahreshauptversammlung hat der Verein abgesagt. Genau genommen hätte er sie noch ausrichten können in der Sauerlandhalle, da die strengeren Corona-Beschränkungen erst am 2. November in Kraft getreten sind. Aber: „Da hätten wir ein Konzept gebraucht, und wenn du dann nur 50 Personen zulässst, dann kannst du ja nicht am Eingang sagen: Du bist der Einundfünfzigste, du kannst wieder gehen. Das kannst du nicht bringen“.

Warten auf die Politik

Jürgen Hasenau ist nun gespannt, was in zwei Wochen von der Regierung kommt. Ob die Zahlen sinken, und damit die Chancen steigen, doch noch aktiv zu werden. Aber dass sie im Dezember wieder den Spielbetrieb aufnehmen, und das für drei Spiele am 6.,13. und 20. des Monats, hält er für, so wörtlich, „Schwachsinn“. Zumal der niemand weiß, wie das Wetter wird. Im vergangenen Jahr fielen der Dezember und der Januar mild aus, da wäre Freiluft-Fußball möglich gewesen, doch da hatte erstmal der Hallenfußball Vorrang, der wiederum fällt diesmal aus.

Dennoch steht Hasenau dem Dezember-Fußball skeptisch gegenüber. Und das noch nichtmals wegen der Verhältnisse auf dem Platz, sondern: „Was in meinen Augen sehr, sehr grenzwertig ist: Wenn du die Mannschaften zur Halbzeit nicht mehr in die Kabine lassen kannst, damit sie sich dort aufwärmen können, und die Spieler die ganze Zeit draußen stehen müssen. Das haben wir am letzten Spieltag gegen Neheim gesehen“.

Halbzeitpause in der Kälte

Für die Verletzten könnte die neue Pause möglicherweise ein Vorteil sein, sie haben etwas mehr Zeit zu regenerieren. „Christian Schmidt wurde zuletzt sehr vermisst, er wäre jetzt theoretisch auch wieder einsatzfähig“, sagt Hasenau.

Für den neuen Trainer Jan Hüttemann ist die jetzige Situation freilich auch alles andere als angenehm. Hasenau: „Er hat gerade mal zwei Trainingseinheiten absolviert und wurde dann direkt ausgebremst“. Hüttemann ist - besser wäre - im Moment Solokünstler. Denn neben Thomas Hütte hatte sich der FC Lennestadt ja auch vom dessen Trainerstab Guido Dömer und Jannik Pfau getrennt. „Es gibt es noch keine Nachfolger, antwortete Hasenau auf die entsprechende Frage. „Da sind wir noch völlig offen, und da spielt uns die Pause auch ein bisschen in die Karten, wir haben ja jetzt Zeit, uns darum zu kümmern“.