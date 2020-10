Jan Hüttemann will bei den Spielern die „Rucksäcke“ lösen

Nach dem 0:6 gegen den SC Neheim zog der FC Lennestadt die Konsequenzen aus der sportlichen Situation und trennte sich von Trainer Thomas Hütte. Als Nachfolger konnte der bisherige A-Jugendtrainer Jan Hüttemann gewonnen werden.

„Am späten Montag hat mich unser Vorstand kontaktiert und mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, das Amt zu übernehmen. Ich brauchte nicht lange zu überlegen. Eine Nacht Schlaf drüber und ein Gespräch mit meiner Lebensgefährtin, dann habe ich am Dienstagmorgen zugesagt. Am Abend habe ich dann das erste Training geleitet“, erzählt Jan Hüttemann.

Jan Hüttemann, von Beruf Qualitätsmanager, ist im heimischen Fußball kein Unbekannter. Der 33-Jährige kommt aus Rönkhausen. Er spielte bei der SG Finnentrop/Bamenohl unter Trainer Benedikt Gabriel in der Bezirks- und unter Trainer Matthias Kremer in der Landesliga. 2009 und 2010 wurde Jan Hüttemann mit der SG Finnentrop/Bamenohl Kreispokalsieger.

2017/18 Vizemeister mit Eslohe

Seine Trainerkarriere begann Hüttemann beim A-Kreisligisten SC Kückelheim/Salwey. 2016 ging er zum BC Eslohe. Dort trainierte er ein Jahr die Zweite und dann drei Jahre sehr erfolgreich die Bezirksliga-Mannschaft. In der Saison 2018/19 wurde der BC Eslohe Dritter und ein Jahr zuvor sogar Vizemeister. Die abgebrochene Saison 2019/20 beendete der BC Eslohe auf dem neunten Platz. Im Sommer 2020 wurde Hüttemann Trainer der A-Jugend des FC Lennestadt.

Jan Hüttemanns Vertrag mit dem FCL gilt bis zum Saisonende. Er möchte aber gerne längerfristig beim FCL arbeiten. Das Ziel für die laufende Saison ist ganz klar: „Wir wollen die Westfalenliga halten“, sagt Hüttemann, wohl wissend, dass dies sehr schwer werden wird.

Die nackten Zahlen geben zunächst einmal wenig Hoffnung. Der FC Lennestadt steht mit null Punkten und 3:32 Toren auf dem letzten Platz. Zum rettenden Ufer (YEG Hassel) sind es bereits sechs Punkte. Zu Hordel und Wiemelhausen auf den Plätzen davor beträgt die Lücke schon acht bzw. neun Punkte. Zum Vergleich: Beim Saisonabbruch im März stand der FC Lennestadt auf Platz fünf, hatte 55 Tore erzielt und stellte mit Florian Friedrichs den Westfalenliga-Torschützenkönig.

„Mir ist klar, dass es keine leichte Aufgabe wird. Aber ich glaube an meine Mannschaft. Ich weiß, welches Potenzial in ihr steckt. Die Mannschaft ist besser, als was sie bisher gezeigt hat. Ich habe das Gefühl, dass alle im Moment einen großen Rucksack mit sich herum schleppen. Diesen Rucksack gilt es zu lösen“, sagt Jan Hüttemann. Er werde viele Gespräche mit seinen Spielern führen und die Führungsspieler mit ins Boot nehmen. Das sei schon immer seine Philosophie gewesen. „Ein funktionierendes Team und Spaß an der Sache bilden die Grundlage für alles andere.“, betont Hüttemann, dem auch eine gute Zusammenarbeit mit Thomas Stemmer, dem Trainer der 2. Mannschaft, sehr wichtig ist

Was den neuen FCL-Coach aber sehr stört und ärgert, ist der Lockdown: „Ich bin sehr, sehr enttäuscht. Ich wäre nächste Woche gerne nach Wanne gefahren. Jetzt können wir ab nächste Woche leider nicht mehr trainieren. Das wäre gerade jetzt sehr wichtig gewesen.“

Im November stehe aber individuelles Training an. Hüttemann: „In Eslohe haben wir in der Corona Pause Lauf-Challenges gemacht, um eine gewisse Grund-Fitness zu halten, damit wir durchstarten zu können, wenn es wieder los geht.“

Darüber hinaus brennt Hüttemann wegen des Lockdowns Folgendes unter den Nägeln: „Meine Sorge ist, dass jetzt die Saison nicht zu Ende gespielt und nur die Hinrunde gewertet wird. Das macht die Lage natürlich sehr kritisch. Da müssen wir den großen Rückstand in sehr kurzer Zeit aufholen.“

Umbruch wichtig und nötig

Neben dem Klassenerhalt sieht Jan Hüttemann eine weitere wichtige Aufgabe in der Integration der jungen Spieler ins Team. Hüttemann: „Der FC Lennestadt macht seit Jahren eine sehr gute Jugendarbeit. Das müssen wir nutzen. Der Umbruch ist auch wichtig, weil viele der erfahrenen Spieler um die 30 Jahre sind. Von diesen Spielern kann die junge Garde die nächsten Jahre noch viel lernen.“

Die Integration der jungen Spieler habe bereits begonnen. „Linus Witzel hat schon in der Ersten gespielt. Niklas Stemmer aus dem Alt-Jahrgang, Bernie Lennemann, Elias Butzkamm und Henrik Faust sollen regelmäßig mittrainieren. Wir haben sicherlich noch mehrere Talente die mittelfristig, die das Zeug haben, in der ersten Mannschaft zu spielen“, so Hüttemann.

Bei seiner Einschätzung kommt Hüttemann seine bisherige Arbeit als A-Jugendtrainer zu Gute. Und das ist auch der einzige Wermutstropfen, den er vergießt: „Es tut mir sehr leid, dass ich die A-Jugend verlassen muss. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit den Jungs zu arbeiten. Wir sind Erster. Ich hoffe, dass ich diese erfolgreiche Arbeit nun in der ersten Mannschaft fortsetzen kann.“