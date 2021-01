Isabel Schneider begeistert Olper Volleyballerinnen im Video-Meeting

Olpe. Großen Eindruck machte Isabel Schneider, Weltklasse-Beachvolleyballerin aus Ottfingen, im Video-Meeting mit den Nachwuchsspielerinnen ihres früheren Vereins SFG Olpe.

„Es war sehr schön, dass Isa viele Fragen von uns beantwortet hat“, war Kathy Engel, Volleyballerin beim VC SFG Olpe, noch richtig euphorisch nach dem Video-Interview mit Isabel Schneider. Die Meriten der aus Ottfingen stammenden Weltklasse verkörpernde Athletin sollen hier nicht katalogmäßig aufgelistet werden. Es war vielmehr wichtig, welchen Eindruck sie auf den Nachwuchs in „ihrem“ Verein hinterlassen hat.

„Isa hat uns anschaulich erzählt, was bei entsprechendem Fleiß und Willen alles möglich ist“, so die 15-Jährige vom Bezirksligisten SFG 3, „und mit welcher Freude man Beach-Volleyball auch als Beruf betreiben kann.“ Initiiert hatte der SFG-Vorstand diese moderne, auch coronabedingte Form des Interviews – und „Isa“ war Feuer und Flamme. Einzig die Terminfrage gestaltete sich schwierig, weilte sie doch zuvor 14 Tage auf Teneriffa im Trainingslager.

Rückflug von Teneriffa ist Maßarbeit

Moderatorin Natascha Kempf-Dornseifer griff auch sofort die aktuelle Situation auf und fragte nach: „Teneriffa. Risikogebiet?“ „Ja, aber ich war am Freitagabend in Hamburg gelandet, doch der Shutdown auf den Kanaren galt erst ab Sonntag.“ Maßarbeit. Und dann holte sie aus, berichtete von ihren Anfängen 1998, der Förderung vor allem von Josef Basch, ihrem ersten Lehrmeister, über ihre Wechsel zum Zweitligisten TuS Iserlohn und später zu Bayer Leverkusen in die Erste Liga.

Natürlich musste sie auch vom Trainingslager auf Teneriffa erzählen. „Was wird denn da so gemacht?“ wollte ein Mädel aus der zahlreich zugeschalteten Schar wissen. „Das sind immer, trotz aller Konzentration und Anstrengung, abwechslungsreiche Tage. Seit Oktober sind wir in der Vorbereitung, machen sehr viel Technik, Annahme und Abwehr. Wir haben dort viel internationalen Kontakt. Teams aus der Schweiz, Spanien und Tschechien sind dort. Wir trainieren gemeinsam, spielen auch gegeneinander. Dann weiß man etwa, wo man steht.“

Heißes Thema Olympia

Ganz klar, Olympia ist ein heißes Thema. „Zwei anwesende Teams aus der Schweiz, beide bereits für Tokio qualifiziert, waren. Ein Vergleich mit ihnen ist sehr wichtig, wir konnten gut dagegenhalten.“ Die Fragen der wissbegierigen Jugend ließen nicht nach. Die erfahrene Moderatorin lenkte geschickt durch die weit über 60-minütige Veranstaltung.

„Isa, wie sieht sieht’s denn bei dir mit Olympia aus?“ Die Frage musste ja kommen. „Wir wollen vorbereitet sein. Und, ja, Olympia wird stattfinden, fragt sich nur: Wie. Im Moment sind wir von den deutschen Nationalteams die Nummer Drei. Und jetzt arbeiten wir auf unser großes Ziel hin.“

Aber nicht nur Olympia, auch Corona war ein großes Thema – vor allem, wie das denn bei der bei Deutschen Meisterschaft so war. „Die DM in Timmendorfer Strand ist jedes Jahr ein riesen Highlight, für Tori (ihre Partnerin Victoria Bieneck, d.Red.) und mich 2018 ganz besonders, als wir gewonnen haben. Vor 6000 begeisterten Fans zu spielen ist unbeschreiblich, eine coole Stimmung.

Die NADA klingelt

Aber dieses Jahr alles war alles anders. Nur ein Court. Keine Zuschauer. Kein Abklatschen. Ständig wurden die Bälle desinfiziert. Auch beim Seitenwechsel klare Vorgaben, man durfte sich nicht begegnen. Das war schon sehr ungewöhnlich, aber unsere Mentaltrainer hatten uns schon gut darauf eingestellt.“ Natürlich durften Fragen zu Doping nicht fehlen. „Bei der EM in Jurmala wurde gelost. Ich hatte in den letzten drei Monaten relativ viele Testungen. Dann durfte auch eine Zeitlang nicht getestet werden. Man muss bei Nahrungsergänzungsmitteln aufpassen. Welche Produkte stehen auf der Kölner Liste? Die Kontrolleure sind bestens vernetzt.“ Schließlich erzählte Isabel Schneider von einer besonders kuriosen Geschichte: „Wir landeten abends um 23 Uhr nach einem Trainingslager in Hamburg. Und um 6.30 Uhr hat bei uns die NADA (Nationale Doping-Agentur, d.Red.) geklingelt.“

Wohl dem Verein, der eine solche Persönlichkeit wie Isabel Schneider in seinen Reihen geformt hat. Dieses Zoom-Meeting war ein weiterer Beweis der Bodenständigkeit einer Weltklasse-Beachvolleyballerin, die immer wieder zurückkehrt zu ihren Wurzeln.

Trikots gewonnen

Und dann wartete der SFG-Nachwuchs zuhause vor dem Laptop auf die Überraschung: Wer gewinnt zwei Trikots von Isabel Schneider? Dazu die große Preisfrage: Wie groß ist die Entfernung von Fuzhou in China und Fortaleza (Brasilien)? Zwei Turnierort die 2016 auf ihrer Reiseplanung standen. Es dauerte nicht lange, bis die 11-jährigen Janne und Mira Naber das beste Ergebnis nannten: 16.260 Kilometer. „Wir haben geraten“, verrieten sie – oder haben Papa oder Mama geholfen? Das aber verrieten sie nicht. Ob ihnen die Trikots denn passen würden? „Noch nicht, aber wir wachsen schnell.“