Mit einem echten Paukenschlag wartete der FSV Gerlingen am Donnerstagabend auf: Trainer Dirk Hennecke, der die 1. Mannschaft im Sommer in die Westfalenliga führte, wurde entlassen.

„Ich möchte unserer Pressemitteilung vom Donnerstag eigentlich nichts hinzufügen. Wir möchten der Mannschaft vor dem wichtigen Spiel gegen Sodingen noch einmal einen neuen Schub geben“, sagte Stefan Büdenbender, der Sportliche Leiter des FSV Gerlingen, gestern Morgen. Der Verein habe so handeln müssen. Ihm persönlich tue es sehr leid für Dirk Hennecke. Er glaube aber, dass Hennecke die Argumentation verstanden habe und er hoffe, dass das persönliche Verhältnis zwischen den beiden weiter gut bleiben werde.

Dirk Hennecke war von der Entscheidung enttäuscht, konnte die Argumente des FSV-Vorstandes schon verstehen, „dass man neue Impulse setzen möchte“.

Was die Mannschaft allerdings aus den letzten zehn Spielen herausgeholt habe - nur zwei Niederlagen - sei „für einen Aufsteiger eigentlich eine gute Bilanz,“ sagte Hennecke in einem Gespräch am Donnerstagabend. Dabei hob Hennecke das 2:2 beim Tabellenführer SG Finnentrop/Bamenohl Mitte Oktober hervor.

Jetzt müsse er erst einmal Abstand gewinnen. Die insgesamt fünfeinhalb Jahre beim FSV Gerlingen seien super gewesen. „Das insgesamt gute Verhältnis zu den Verantwortlichen Kai Müller und Stefan Büdenbender werde „keinen Schaden nehmen“, betonte Hennecke.

Beim FSV Gerlingen wird nun nach vorne geschaut. Co-Trainer und Kapitän Florian Brüser leitete das Training am Donnerstag und Freitag. Stefan Büdenbender wird die Mannschaft am Sonntag zusammen mit Torwarttrainer Stefan Keseberg Keseberg betreuen. „Das ist eine einmalige Lösung. Wir sind in Gesprächen. Jetzt warten wir erstmal das Spiel gegen gegen Sodingen ab“, so Stefan Büdenbender.

Sechs-Punkte-Spiel

Was am Sonntag gilt ist klar. Stefan Büdenbender: „Die Partie gegen Sodingen ist ein echtes Sechs-Punkte-Spiel. Ein Sieg ist Pflicht. Die Mannschaft ist nun am Zuge. Es wird eine ganz schwere Aufgabe. Was die Sodinger können, haben sie vor allem der Sodinger Sieg gegen Tabellenführer Finnentrop/Bamenohl gezeigt. Wir dürfen keine Angst haben, sondern müssen mit voller Leidenschaft zu Werke gehen.“ Neben Florian Brüser fällt Lukas Rademacher wegen Leistenproblemen definitiv aus. Fraglich ist der Einsatz von Philipp Bredebach. Der ehemalige Olper laborierte vergangene Woche an einer Magen-Darm-Grippe.



FSV Gerlingen - SV Sodingen

Anstoß: Sonntag, 14.30 Uhr, Bieberg.

Tabelle: Gerlingen: 16. (10 Punkte/ 18:30 Tore). - Sodingen: 15. (12 Punkte/ 17:34 Tore).

Serie: Gerlingen: seit 9 Spielen ohne Sieg. - Sodingen: keine.

Letzte 3 Spiele: Gerlingen: 1:3 Wanne-Eickel (A), 2:2 Schüren (H), 0:3 Erkenschwick (A). - Sodingen: 2:1 Finn./Bamenohl (H), 0:3 Lünen (A), 1:6 Wickede (H).