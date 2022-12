Humberg hat Wechsel zur SG Finnentrop/Bamenohl nie bereut

Finnentrop/Bamenohl. Ausschlaggebend waren die Freunde Moritz Kümhof und Nicolas Herrmann, die ihn „im zweiten Anlauf“ überzeugten, den Wechsel zur SG zu wagen.

Mit dem 4:1-Sieg im Kreispokal-Viertelfinale beim erstarkten Bezirksligisten VSV Wenden im Rücken geht Fußball-Oberligist SG Finnentrop/Bamenohl ins letzte Spiel des Jahres 2022. Gegner am Sonntag um 15 Uhr in der heimischen H&R-Arena ist der Vorletzte Delbrücker SC.

Nach dem 1:0-Sieg bei der TSG Sprockhövel steht die SG mit 20 Punkten auf dem gutem elften Platz. Einer der Leistungsträger ist Innenverteidiger Max Humberg, der im Sommer 2021 vom damaligen Westfalenligisten FSV Gerlingen zur SG Finnentrop/Bamenohl kam.

Herr Humberg, war das 4:1 gegen Wenden so wie sie es erwartet hatten?

Max Humberg: Uns war von Anfang an klar, dass das Spiel kein Selbstläufer wird. Viel Ballbesitz, ein Gegner der tief stehen wird, uns alles abverlangt und nur auf unsere Fehler lauert. Wenden hat in der ersten Halbzeit gut dagegengehalten und es uns schwer gemacht. Wir haben Chancen kreiert, aber leider nicht die Tore gemacht. In der zweiten Halbzeit lief es dann besser und wir konnten das Spiel für uns entscheiden.

Zur Meisterschaft. Die SG Finnentrop/Bamenohl steht einen Spieltag vor dem Hinrunden-Ende auf Platz elf. Sind Sie damit zufrieden oder hätte es auch etwas mehr sein können?

Wenn wir am Sonntagabend noch drei Punkte mehr auf dem Konto haben, bin ich mit der Hinrunde zufrieden. Klar hätte man gerne das ein oder andere Pünktchen mehr, man darf allerdings nicht vergessen, wo wir herkommen.

Jetzt geht es am Sonntag gegen den Vorletzten Delbrück. Ein Sieg zum Jahresabschluss wäre da sicher nicht schlecht. Ist der der auch eingeplant?

Natürlich wollen wir die Hinrunde mit einem Sieg beenden und die drei Punkte zuhause behalten.

Was macht die Stärke der SG Finnentrop/Bamenohl in dieser Saison aus?

Wir haben einen qualitativ sehr starken Kader. Alle Spieler geben ihr Bestes. Und das Wichtigste: Jeder steht für jeden ein.

Im Sommer 2021 sind Sie vom FSV Gerlingen zur SG Finnentrop/Bamenohl gewechselt. Hand aufs Herz: Hatten Sie etwas Bammel davor, ob es in der Oberliga klappen würde?

Bammel nicht, aber den nötigen Respekt. Bei der Mannschaft handelt es sich um eine eingespielte Truppe mit vielen erfahrenen Spielern. Mir war von Anfang an klar, dass es schwer wird, hineinzurutschen und dass ich mich erstmal hinten anstellen muss.

Was hat letztlich den Ausschlag gegeben, den Schritt zu wagen?

Ausschlaggebend waren sicherlich meine Freunde und ehemaligen Weggefährten Moritz Kümhof und Nicolas Herrmann, die es dann im zweiten Anlauf geschafft haben, mich zu überzeugen diesen Schritt zu wagen.

Bereut haben Sie den Schritt sicherlich nicht, oder?

Auf keinen Fall, ich würde es immer wieder tun.

Wie war das Gefühl, zum ersten Mal in der Oberliga auflaufen zu dürfen?

Das ist schon sehr schön. Ali - alias Hasan Dogrusöz - würde jetzt sagen „Das steht in deiner Vita, das nimmt dir keiner mehr“. Ein großartiges Gefühl, auf diesem Niveau mithalten zu können.

Was war das bisher schönste Erlebnis oder besser gesagt: Was hat Sie bisher am meisten beeindruckt bei der SG Finnentrop/Bamenohl?

Ich glaube, das schönste Erlebnis war das 2:2 gegen Paderborn letzte Saison durch das Fallrückzieher- Tor von Jerome König in der 90. Minute. Abgesehen davon haben wir schon viele schöne Stunden zusammen verbracht.

Verfolgen Sie auch das Geschehen bei Ihren Ex-Klubs FSV Gerlingen und SC LWL 05 und was sagen Sie zu deren bisherigem Abschneiden?

Na klar, ich schaue nach den Spielen eigentlich immer, wie die Spiele meiner Ex-Klubs ausgegangen sind. Für Gerlingen freut es mich, dass sie eine erfolgreiche Saison in der Landesliga spielen. LWL hingegen hat viel Verletzungspech und ist nicht da, wo sie eigentlich stehen müssten. Ich bin mir aber sicher, dass sie es noch schaffen und aus dem unteren Teil der Tabelle rauskommen. Ich wünsche beiden Vereinen weiterhin nur das Beste.

Ein Wort zur verkorksten WM in Katar muss sein. Was sagen Sie zum Abschneiden der deutschen Mannschaft? Hätte nach Teammanager Oliver Bierhoff auch Bundestrainer Hansi Flick zurücktreten müssen?

Das Abschneiden ist natürlich sehr enttäuschend gewesen. Hansi Flick macht schon einen guten Job. Man muss ihm meiner Meinung nach ein bisschen Zeit geben. Er kann die Probleme nicht von heute auf morgen lösen, das braucht Zeit.

Am Schluss zurück zu SG. Wagen Sie einen Tipp für das Spiel am Sonntag?

3:1 für die SG.

Und wo erwarten Sie die SG Finnentrop/Bamenohl am Saisonende?

Wir halten die Klasse und sind auf einem einstelligen Tabellenplatz.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe