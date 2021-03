Hützemerter SV lädt seine Mitglieder ein

Hützemert. Die Mitglieder des Hützemerter SV treffen sich am kommenden Samstag den 20. März ab 17.30 Uhr zur digitalen Jahreshauptversammlung.

Nach der erfolgreichen Versammlung im vergangenen Jahr und der anhaltenden Pandemie, hat sich der Vorstand zu dieser digitalen Form entschlossen.

„Wir wollen versuchen, trotz der Umstände in einen geregelten Jahresablauf zu kommen“, erläuterte Julian Ziegeweidt, Vorsitzender des Vereins, „die digitalen Medien ermöglichen dies und daher bestreiten wir diesen Weg. Gerade auch in Hinblick auf unsere 70-jähriges Vereinsbestehen wollen wir nicht alle Veranstaltungen auf die zweite Jahreshälfte verschieben.“

70-Jähriges steht bevor

Die Mitglieder können sich einfach über die Vereinshomepage in die Sitzung einwählen und teilnehmen. Neben den Abteilungsberichten, Geschäftsbericht und Kassenbericht stehen auch Wahlen auf der Agenda. Die Position des Abteilungsleiter Fußball, des Vorsitzenden, des Kassierers, des Jugendobmann und eines Kassenprüfers stehen an. Zwar können in der Versammlung Ehrungen nicht in dem Rahmen durchgeführt werden, wie es die zu ehrenden Mitglieder verdient hätten, jedoch sollen sie zumindest ihren Platz finden.

„Eine persönliche Ehrung hoffen wir im Verlauf des Jahres durchführen zu können. Zumal wenn man bedenkt, dass wir sches Personen zu einer 70-jährigen Vereinstreue gratulieren können“, So Ziegeweidt. Des Weiteren möchte der Verein über das Thema Reha-Sport und den Stand des Projektes „Eulenbuche 2022“ informieren. Der Verein hofft auf eine rege Teilnahme.

Einwahl ist möglich über www.huetzemerter-SV.de