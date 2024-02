Herausforderung: Training täglich ab 5 Uhr in der Frühe

Wenden Sein „Kangeiko“ veranstaltete der Karateverein Shotokan Wenden.

Kangeiko? Es ist das Wintertraining in den frühen Morgenstunden, das in diesem Jahr bereits zum 19. Mal statt. Der Vorstand und Trainer Andreas Quast hatten hierzu eingeladen. Das Besondere: Es wird montags bis freitags zwischen 5 und 6 Uhr in der Frühe trainiert und am abschließenden Samstag von 7 bis 8 Uhr. Das ganze Pensum wird zusätzlich zum regulären Training angeboten.

Diesem jährlichen Event haben sich dieses Jahr wieder bis zu acht Karatekas aus dem eigenen Verein gestellt. Mit dem Training zur frühen Stunde sollen Wille, Geist und Körper gestärkt und eine Fokussierung auf das Wesentliche erreicht werden. Hervorzuheben ist, dass nach Abschluss der Woche eine hohe Konstanz der Teilnehmer bestand. Gleich sieben Mitglieder meisterten die Herausforderung jeden Tag. Die Teilnehmer waren beim gemeinsamen Frühstück am abschließenden Samstag sichtlich froh, die Woche gemeistert zu haben. Der Verein möchte auch im kommenden Jahr wieder ein Kangeiko anbieten. Hierzu sind immer auch immer die umliegenden Dojos herzlich eingeladen.

Am 9. März empfängt der Verein seinen langjährigen Gastsensei DJKB-Instuktor Julian Chees (6. Dan). Der Verein freut sich auf viele Besucher und neue Impulse des Trainers. Weitere Informationen und Bilder vom Kangeiko sowie zu den anstehenden Lehrgängen finden sich unter www.shotokan-wenden.de

