Heinz Peter Bitter: Acht Mal Olympia, acht Mal Fußball-WM

Niederhelden. Heinz Peter Bitter ist, was seine Sportreisen angeht, ein Phänomen. Seit 1992 verpasste er keine Olympiade, seit 1990 keine Fußball-WM.

Der Mann aus Niederhelden im Repetal selbst sieht sich als eine Art „Großwildjäger“. So hat der bald 60-Jährige seine Aktivitäten auch in einem Begriff zusammengefasst: Die Big Five, die fünf größten Tiere der Wildnis. Bezogen auf Sport-Events sind dies Olympische Spiele, Fußball-Welt- und Europameisterschaften sowie Leichtathletik-Welt- und Europameisterschaften.

Können Sie ungefähr beziffern, wie viele sportliche Großereignisse Sie live verfolgt haben?

Heinz Peter Bitter: Stand heute durfte ich 44 Big Five-Events vor Ort erleben. Seit 1992 habe ich alle Olympischen Sommerspiele besucht. Danach die in Atlanta, Sydney, Athen, Peking, London und Rio, dazu kamen die Winterspiele 2006 in Turin. Bei allen Fußball-Weltmeisterschaften seit 1990 war ich vor Ort, 1993 kamen die ersten Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Stuttgart dazu, die ich dann kontinuierlich im zweijährigen Rhythmus besuchen konnte. Des Weiteren kamen 1996 die Fußball-Europameisterschaften ins Spiel und ab 1998 die Leichtathletik-EM.

Gibt es da überhaupt das eine, große Ereignis? Den Superlativ?

Unzählige. Um zwei herauszuheben: Das WM-Finale 1990 zwischen Deutschland und Argentinien, das ich zusammen mit meiner Frau erleben durfte und wir in Rom den WM-Sieg zusammen mit vielen Fans feiern durften. Und dann die fantastischen Olympischen Spiele in Sydney 2000. Eine wunderbare, einzigartige Atmosphäre in der Traumstadt und in den Wettkampfstätten. Alles war familiär und entspannt. Man hatte viele Gelegenheiten, die großen Sportler auch außerhalb der Arena zu treffen.

Wie kamen Sie denn an die begehrten Eintrittskarten?

Zunächst auf offiziellem Weg, dann natürlich auch über Sportreiseveranstalter. Im Laufe der Zeit hat man auch ein entsprechendes Netzwerk aufgebaut. Kurios war es bei der Schlussfeier in Sydney. Da hatte ich keine Karte und bin mit der Olympia-Mannschaft von Luxemburg ins Stadion marschiert.

Wie bitte?

Die Nationen hatten schon Aufstellung genommen. Ich hatte den letzten Wettkampf der Spiele - den Marathonlauf der Männer - am Stadium Australia verfolgt und unterhielt mich anschließend mit Sportlern aus Luxemburg, die meinten: Marschier doch einfach mit uns rein, da kontrolliert keiner. Ich hatte zwar nicht das passende Outfit, konnte aber tatsächlich ungestört mit der Mannschaft ins Stadion einziehen und ergatterte noch einen freien Sitzplatz.

Zum Fußball. Sie waren 2010 in Südafrika und 2014 in Brasilien. Da wurde im Vorfeld ziemlich schwarz gemalt, was die Sicherheit anging. Unruhen, Kriminalität. Lief alles glatt?

Ich habe in diesen Ländern nur Positives erlebt. Ich muss dazu sagen, dass ich die Fußballreisen 2010 und 2014 nicht auf eigene Faust organisiert hatte, sondern bei Sportreiseveranstaltern gebucht hatte. So waren wir eigentlich alle vor Ort wohl behütet. Insbesondere die erste Fußball-WM in Afrika hat die Menschen dort mit großem Stolz erfüllt und sie waren auch durchweg hervorragende Gastgeber.

Haben Sie alle acht WM-Endspiele gesehen?

Leider nicht! 1990 in Rom und auch 1994 in den USA konnte ich die Finals sehen, allerdings hat es 1998 in Paris nicht so geklappt.

Was war?

Mir fehlte das Ticket. Am Samstag vor dem Finale hatte ich das Spiel um Platz drei gesehen, Kroatien gegen Niederlande. Normalerweise wäre es kein Problem gewesen, auch kurzfristig ein Finalticket zu bekommen,wenn der Gastgeber Frankreich nicht im Endspiel gewesen wäre. Alle Franzosen wollten ins Stade de France. Die Tickets kosteten hoch vierstellig. Ich bin den ganzen Sonntag durch Paris gelaufen. Nichts zu machen. Bis ich einen jungen Deutschen in der Stadt kennenlernte, der kein großer Fußballfan war, allerdings hatte seine Mutter in einem Preisausschreiben eine Endspielkarte gewonnen und ihm überlassen. Preislich wurde wir uns schnell einig. Nur: Als wir uns Stunden später am Stadion trafen, hatte er es sich anders überlegt.

Sind Sie denn doch noch rein gekommen?

Etwa eine halbe Stunde vor dem Anpfiff boten mir zwei junge Franzosen ein Ticket an. Sie hätten die Karte noch in ihrem Auto, das auf einem Parkplatz etwa 500 Meter vom Stadion stehe, sagten sie. Auf dem Parkplatz angekommen wollten sie zunächst das Geld sehen und ich zeigte es ihnen auch. Plötzlich spürte ich einen Schlag in den Nacken, ein Gauner entriss mir das Bündel mit den Geldscheinen und beide Ganoven rannten so schnell sie konnten davon. Ich lag im Staub, das Geld war weg und das Finale habe ich mir dann auf dem Bildschirm in einer kleinen Imbissbude in Stadionnähe angeschaut. Das war eigentlich das negativste Erlebnis, das ich je hatte.

Wer so herumkommt bei Ereignissen von weltweiter Bedeutung, trifft viel Prominenz. Wie war das bei Ihnen?

Da gab es jede Menge interessanter Begegnungen. Die kann man hier nicht alle aufzählen.

Gab es eine Begegnung , bei dem der Prominente völlig anders war als Sie ihn als TV-Zuschauer zuvor eingeschätzt hatten?

Die meisten Promis, die vielleicht arrogant rüber gekommen sind, waren es nicht. In dieser Hinsicht kann ich zum Beispiel über Franz Beckenbauer und Michel Platini nur Positives berichten. Angenehm überrascht war ich auch über Carl Lewis und Usain Bolt. Ein sehr netter und aufgeschlossener Mensch ist auch Sebastian Coe, Olympiasieger 1980 und 1984 und seit 2015 Präsident des Leichtathletikweltverbandes IAAF. Mit ihm hatte ich sehr gute Gespräche. Abseits von der Prominenz sind im Laufe der Zeit viele Freundschaften entstanden, die heute noch existieren.

Sammeln Sie Andenken? Wenn ja, müssten die doch einen ganzen Keller füllen...

Ich habe eine Unzahl von Sportmemorabilien gesammelt. Maskottchen, Event-T-Shirts, Pins, Programmhefte, Plakate, Wimpel und sehr viele Event-Sportkappen.

Warum Kappen?

In der englischen Berichterstattung werden die Länderspieleinsätze eines Fußball-Profis Caps genannt. Da ich keine Länderspiele vorweisen kann, habe ich mir gedacht, mir eine Kappensammlung anzulegen, und so habe ich von jedem besuchten großen Sportevent eine Kappe mitgebracht. So bin ich darauf gekommen.

Für das, was Sie in all den Jahren unternommen haben, muss man doch geboren sein, oder wie kommt man sonst dazu? Wie hat das angefangen?

Wettbewerbe, insbesondere sportliche, haben mich schon immer fasziniert, schon als ganz junger Mensch. Dazu kommt mein Faible für Zahlen und Statistiken. Von den Olympischen Spielen 1972 in München habe ich noch Aufzeichnungen, habe alle Medaillengewinner notiert, auch die Fußballbundesliga in den siebziger Jahren wurde von mir fein säuberlich statistisch erfasst. Eigentlich wollte ich Sportjournalist werden, mein Hobby zum Beruf machen.

Was hat Sie gehindert?

Ich habe Betriebswirtschaftslehre studiert und bin dann in eine andere berufliche Schiene geraten, halt in die Wirtschaft gekommen. Die Sportreisen wurden dann zunehmend eine große Leidenschaft, nämlich die, live dabei zu sein anstatt vor dem Fernseher zu sitzen. Mich haben gesellschaftliche Zusammenhänge, das Zusammenleben der verschieden Kulturen und generell die Menschen viel mehr interessiert als technische Abläufe. Und so sind die Olympischen Spiele ein Brennglas für ein funktionierendes Miteinander der Menschen aller Hautfarben und aller religiöser Zugehörigkeiten oder politischer Anschauungen.

Haben Sie damals, 1992 in Barcelona, damit gerechnet, dass Ihre Reisetätigkeit sich mal derart entwickeln würde?

Barcelona war die Initialzündung. Diese Magie hält auch heute noch an. Ich bin meiner Frau sehr dankbar, dass sie das alles mitgetragen hat und schätze sehr, dass sie mir diese Freiheiten gewährt hat, sonst wäre das alles sicherlich nicht möglich gewesen.