Hart umkämpfter 3:2-Erfolg für SG Serkenrode/Fretter

Serkenrode. SG Serkenrode/Fretter gewinnt nach zweimaligem Rückstand 3:2 gegen Oberschledorn/Grafschaft

Die SG Serkenrode/Fretter bastelt in der Fußball-Bezirksliga 4 an einer neuen Erfolgsserie und hat nach dem hart umkämpften 3:2 (1:1)-Heimsieg gegen die SG Oberschledorn/Grafschaft aus den letzten fünf Meisterschaftsspielen 13 Punkte geholt und dabei 21 Tore geschossen.

Aber bis zum Sieg in der letzten Partie des Jahres 2021 in Serkenrode war es ein hartes Stück Arbeit. „Das war eine schwierige Geburt“, hatte nach dem Schlusspfiff SG-Spielertrainer Christian Günther vor allem die ersten 45 Minuten im Blick. Da hätten sich die Gastgeber nicht beschweren können, mit 1:3 (Günther) oder 2:4 (Serkenrodes Vorsitzender Herbert Schmidt-Holthöfer) in Rückstand zu liegen. Denn vor dem Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Maik Becker vergaben die Gäste beste Chancen. Nur Dominik Krull traf in der 27. Minute zur Führung. Davor und danach ließ Oberschledorn/Grafschaft klare Tormöglichkeiten liegen.

Alexander Saße erzielt das 1:1

Das sollte sich in der 43. Minute rächen, als Alexander Saße nach einer butterweichen Flanke von Moritz Heimes zum schmeichelhaften 1:1-Ausgleich einköpfte. Saße hatte zuvor auch die beste Gelegenheit der Platzherren, als er nach einer schönen Kombination über Akinuami Ajewole, Christian Günther und Felix Schmidt-Holthöfer an den Ball kam, aber über das Gästetor schoss. Auf der anderen Seite hätten Torschütze Krull, Sven Schneider oder Patrick Padberg für den Tabellenelften erhöhen können bzw. müssen. Mit dem aus Sicht von Serkenrode/Fretter schmeichelhaften 1:1 ging es in die Kabine. Unter den rund 100 Zuschauern war auch SG-Urgestein Matthias Schmidt-Holthöfer, jetzt Spielertrainer beim SV Oberelspe. Die Partie beim VSV Wenden 2 war den Witterungsbedingungen zum Opfer gefallen.

Unter den Augen von Matthias Schmidt-Holthöfer erwischten die Gastgeber auch nach der Pause einen Kaltstart. Patrick Sauerwald brachte das HSK-Team wieder mit 2:1 (51.) in Führung. Aber Serkenrode/Fretter nahm den Kampf an und hielt dagegen. Erst gelang dem starken Simon Keine nach einer Energieleistung das 2:2 (65.). Neun Minuten später erzielte Christian Günther mit seinem 12. Saisontor das vielumjubelte 3:2 (74.), das nicht mehr in Gefahr geriet.

„Wir können froh sein, dass uns Oberschledorn/Grafschaft in der ersten Halbzeit am Leben gelassen hat“, atmete Günther nach 90 kämpferischen Minuten erst einmal tief durch.

Mit der Leistung seiner erneut stark ersatzgeschwächten Mannschaft nach dem Wechsel war der 35-Jährige aber zufrieden. Neben den verletzten Andre Butschkau und Matthias Arens fehlte auch Philipp Schmidt-Holthöfer, der nach seinem Achillessehnenriss in der Sportklinik Hellersen operiert worden ist. Seit über einem Jahr hat Pawel Gralla nicht mehr im Kader gestanden. Nach einer Operation an der Wirbelsäule hat der 27-Jährige gerade wieder in der SG-Reserve gespielt. Mit seinem Comeback im Bezirksligateam rechnet Gralla erst wieder zur neuen Saison. Der ehemalige Kapitän hatte sich nach einem unglücklichen Sturz in einem Meisterschaftsspiel verletzt.

Die Heimspiele des einzigen Olper Vertreters in der Bezirksliga- Staffel 4 werden wohl auch weiter in Serkenrode ausgetragen. Der Umzug zur Rückrunde nach Fretter dürfte sich verzögern, weil die neuen Umkleidekabinen später als geplant fertig werden.

