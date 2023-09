Hart umkämpfte Tennisspiele sind vorprogrammiert

Kirchhundem. Am Freitag-Nachmittag beginnt die Finalrunde beim Hundem-Lenne-Cup in Kirchhundem.

Am Wochenende finden auf der Anlage des TC Rot-Weiß Kirchhundem die Final- und Platzierungsspiele des diesjährigen Hundem-Lenne-Cups statt. Die Spiele laufen am Freitag ab 17 Uhr, am Samstag ab 15.30 Uhr und am Sonntag ab zehn Uhr auf der Platzanlage in der Heitmicke.

In den Halbfinals stehen sich Vorjahressieger Stephan Pavlovic und Martin Voß sowie Sebastian Vollmers und Jan Rötz gegenüber. Im Doppelendspiel treffen Voß/Rötz auf Pavlovic/Schneider.

Spannend verläuft auch die Mixed-Konkurrenz, bei der Graf/Voß, Ohm/Schneider und Thiedemann/Pavlovic um den Turniersieg kämpfen. Bei den Damen hat Stefanie Damm beste Chancen, ihren Sieg vom vergangenen Jahr zu wiederholen.

Hart umkämpfte Matches versprechen auch die Seniorenkonkurrenzen, bei denen sich erfahrene Cracks wie Frank Dörr, Thomas Soemer, „Zacke“ Kaliwianikis, Ulli Hansel, Olaf Müller und Sebastian Kühlmann um die Titel in den Altersklassen streiten.

Der Gastgeber sowie die Spielerinnen und Spieler würden sich über zahlreichen Besuch freuen. Für das leibliche Wohl ist wie traditionell bestens gesorgt.

