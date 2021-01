Handball-WM in Ägypten: Gute Sache oder falsches Signal?

Kreis Olpe. In den unteren Handball-Ligen ist die Saison 2020/21 längst unterbrochen, kaum dass sie angepfiffen worden ist. Keiner weiß, wie es weitergeht.

Im Jugendbereich wurde der Meisterschaftsbetrieb sogar komplett abgesagt. Die Vereine im Handballkreis Lenne-Sieg versuchen mit virtuellen Wettkämpfen zu retten, was vielleicht nicht mehr zu retten ist.

Und in dieser für die allermeisten Handballer deprimierenden Corona-Situation steht in Ägypten ab dem 13. Januar die umstrittene Weltmeisterschaft vor der Tür. Die deutschen Nationalspieler Patrick Wiencek, Hendrik Pekeler, Steffen Weinhold und Finn Lemke haben Bundestrainer Alfred Gislason aus persönlichen Gründen für die WM abgesagt. Was sagen Handballverantwortliche aus dem Kreis Olpe zu einer WM in Zeiten von Corona? Wir haben uns umgehört.

Die Befürworter

Uwe Schmidt ist überzeugt, dass „die Weltmeisterschaft dem Handball guttut, gerade in einer Zeit, in der außer Fußball und Wintersport nichts geboten wird“. Der Abteilungsleiter Handball beim TV Olpe ist „ganz froh über die Medienpräsenz“ seines Sports in den nächsten Wochen. Gesundheitliche Gefahren „für die Allgemeinheit“ sieht Schmidt nicht, auch wenn im begrenzten Maße Zuschauer in den WM-Hallen zugelassen werden sollen.

Wenn es nach Uwe Schmidt geht, könnte auch in Olpe „morgen wieder Handball gespielt werden“. Die Schutzmaßnahmen in der Halle hätten sich bewährt. Man müsse verhindern, dass sich Spieler und Zuschauer vermengen. Aber auch beim Landesligisten TVO war nach zwei Spieltagen schon wieder Schluss. Die WM-Absagen von Wiencek und Co. akzeptiert der Abteilungsleiter. Sie seien emotional zu verstehen, weniger sachlich. So verweist Schmidt darauf, dass die deutschen Nationalspieler in den letzten Monaten national und international ständig unterwegs gewesen sind. Das Risiko bei der Weltmeisterschaft in Ägypten schätzt der Kreisstädter „nicht größer“ ein.

Viel mehr Sorgen macht sich Uwe Schmidt um den heimischen Handballsport, vor allem den Jugendbereich. Da befürchtet der 60-Jährige durch die Corona-Pausen „eine Katastrophe“ und stellt die Frage: „Kommen die Kinder wieder, wenn die Hallen wieder offen sind?“

Reinhard Thiedemann kann die Spieler verstehen, die abgesagt haben. „Das sind zum Teil Familienväter mit kleinen Kindern“, gibt das Handball-Urgestein zu bedenken. Auf die WM und die Spiele der deutschen Nationalmannschaft freut sich der 71-Jährige, der bis zu seinem 65. Lebensjahr noch in der dritten bzw. zweiten Mannschaft der HSG Lennestadt/Würdinghausen aktiv war. Die Nichtteilnahme der Kieler Patrick Wiencek, Hendrik Pekeler, Steffen Weinhold und anderer bedauert Thiedemann, sieht „andererseits die Chance für Spieler aus der zweiten Reihe, sich zu zeigen“.

Der Champion-League-Sieg des THW Kiel war für Reinhard Thiedemann, dem neben dem Handball vor allem das Tennis spielen fehlt, „das Highlight des Sportjahres“. Jetzt soll mit der Weltmeisterschaft in Ägypten der nächste Leckerbissen folgen. „Ich hätte nicht für eine Absage plädiert. Die Australian Open sollen ja auch stattfinden“, betont Thiedemann. Er kann aber auch die kritischen Stimmen nachvollziehen. Letztendlich sei es eine Abwägungssache. „Ein Restrisiko bleibt immer. Das ist eine persönliche Entscheidung der Spieler.“

Für Christof Heimes ist es „schwer zu beurteilen, wie die Situation in Ägypten ist“. Aber als Handballer ist der Trainer der Landesligaherren der SG Attendorn/Ennest froh, dass seine Sportart bei der WM im Fernsehen präsentiert wird. „Das ist ein zweischneidiges Schwert“, beschäftigt sich Heimes auch mit den Argumenten der WM-Kritiker. „Aus rein sportlichen Gründen und im Sinne des Handballs“ spricht er sich aber für die Austragung des Weltturniers aus. Eine solche Großveranstaltung sei in den bleiernen Zeiten von Corona auch eine „Abwechslung“, wie die Geisterspiele in der Fußball-Bundesliga, die sich Heimes anschaut.

Christof Heimes hofft auf einen „Klebeeffekt für junge Handballer“, die ihre Sportart auf höchstem Niveau verfolgen können. In Sachen Meisterschaft ist der SG-Coach skeptisch. „Ich glaube nicht, dass wir vor März auf die Idee kommen können, wieder anzufangen.“ Eine Vorbereitungszeit von vier Wochen sei das „absolute Minimum“.

Trotz der vielen Ausfälle traut Heimes der deutschen Mannschaft eine Überraschung zu und verweist auf den EM-Sieg vor vier Jahren, als auch einige Leistungsträger fehlten.

Der Neutrale

Klaus Kraß ist hin- und hergerissen und „kann beide Seiten verstehen“. Auf der einen Seite freut sich der Vorsitzende des Handballkreises Lenne-Sieg und Trainer der HSG Lennestadt/Würdinghausen darauf, „die Weltmeisterschaft am Fernseher sehen zu können“. Auf der anderen Seite sieht er die gesundheitlichen Risiken und „hofft, dass alles gut geht“. Für die deutschen Spieler, die für Ägypten abgesagt haben, hat er „totales Verständnis“. Kraß: „Das ist absolut in Ordnung. Die Gesundheit sollte vorgehen.“ Der erfahrene Handballer versteht aber auch den Deutschen Handballbund (DHB), der aus „finanziellen Gründen“ teilnehmen müsse.

Große Sorgen macht sich der Kreisvorsitzende um die Auswirkungen von Corona für seinen Sport. „Die Jugendlichen haben schon ein Jahr keinen Handball mehr gespielt. Ich glaube jetzt schon, dass die Pandemie unseren Handball riesengroß trifft.“ Dabei verweist Klaus Kraß auf den TuS Ferndorf, das Aushängeschild des Handballkreises Lenne-Sieg. Der Zweitligist musste schon mehrfach mitten im Meisterschaftsbetrieb in Quarantäne. „Da blutet mir das Herz. Aber es geht nicht anders“, sagt Kraß.

Die Gegenstimmen

Die Meinung von Jörg Menzel zur Handball-WM in Ägypten ist eindeutig. „Ich halte gar nichts davon.“ Für den Geschäftsführer der SG Attendorn/Ennest und Mädchenwart des Handballkreises ist eine solche Großveranstaltung in Zeiten von Corona „das falsche Signal“. Menzel: „Wir müssen zusehen, dass die Kinder bei der Stange bleiben und die dürfen spielen. Und das in einer Zeit, wo alles wieder runtergefahren wird.“ Die deutschen WM-Spiele will sich Handballfan Menzel aber anschauen, wie schon die beiden EM-Qualifikationsspiele gegen Österreich.

Im Handballkreis ist Menzel gerade dabei, eine virtuelle Spielrunde aufzubauen. Ein Server sei angemietet und eingerichtet worden. Der Attendorner weiß, dass dies kein Ersatz für das Training und Spielen in der Halle ist. Aber wenigstens „ein bisschen Wettkampfgefühl“ wolle man dem Nachwuchs vermitteln. „Wir müssen die Kinder beschäftigen, ansonsten verlieren wir sie für den Handballsport“, mahnt Jörg Menzel und ist überzeugt: „Wir sehen uns nicht vor Mitte März in der Halle wieder.“

Eine klare Meinung zur Handball-WM hat Volker Garus. „Die Weltmeisterschaft hätte eigentlich abgesagt werden müssen“, betont der Trainer der Bezirksligadamen des TuS 09 Drolshagen. Bereits die Austragung der Frauen-EM hat Garus nicht verstanden. Für die Entscheidung von Patrick Wiencek und Co., aus persönlichen Gründen auf das Turnier zu verzichten, hat der TuS-Coach Respekt. „Ich hätte wohl auch abgesagt.“ Die Begegnungen mit deutscher Beteiligung will sich Volker Garus anschauen, weil er „die neuen Spieler sehen möchte“.

Zum letzten Mal stand Garus mit seinen Handballerinnen „Anfang November“ in der Sporthalle. „Wir haben gerade angefangen und mussten schon wieder aufhören.“ Seitdem halten sich die Spielerinnen mit individuellem Lauftraining und den üblichen Challenges fit. „Es kribbelt wieder in den Händen“, fehlen nicht nur Drolshagens Coach das Training und der Wettkampf. Ausdrücklich lobt Volker Garus, in der zweiten Saison Trainer beim TuS 09, das Engagement des Vereins im Jugendbereich. Wie viele andere kann er nur hoffen, „dass die jungen Spielerinnen und Spieler bei der Stange bleiben“.