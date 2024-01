Hallenmasters: WP überträgt Spiele im Livestream

Kreis Olpe Das Hallenmasters-Turnier in Olpe ist auch in diesem Jahr wieder der Höhepunkt der Hallensaison. Die WESTFALENPOST überträgt das Turnier live mit Kommentar. Alle Infos.

Die Hallenfußball-Saison im Kreis Olpe steuert auf ihren Höhepunkt zu. Am Sonntag, 28. Januar, findet das Hallenmasters-Turnier in der Realschulhalle in Olpe statt. Gesucht wird die beste Hallenmannschaft im Kreis Olpe. Das Teilnehmerfeld ist so hochkarätig wie schon seit Jahren nicht mehr. Oberligist SG Finnentrop/Bamenohl ist als Titelverteidiger ebenso dabei wie Westfalenligist FC Lennetadt und die Landesligisten SC Drolshagen, SV 04 Attendorn, FSV Gerlingen und SpVg Olpe. Hinzu kommt B-Kreisligist SV Brachthausen/Wirme und ein weiterer Teilnehmer aus der Gemeinde Finnentrop, der am Wochenende ermittelt wird.

Um diesem Turnier gerecht zu werden, bietet die WESTFALENPOST erstmals einen Livestream von dem Turnier an. Alle Spiele des Turniers können also am Smartphone, Tablet, PC oder dem heimischen Smart-TV verfolgt werden. Das Besondere: Es wird nicht nur die Live-Bilder geben, sondern auch einen Kommentator, der das Spielgeschehen aller Partien live begleitet und analysiert.

Das Mastersturnier ist der jährliche Höhepunkt der Hallenfußballsaison und garantiert neben packenden und intensiven Spielen vor allem volle Hallen. Da die Kapazitäten in der Sporthalle der Realschule begrenzt sind, bietet der Livestream allen Fans, die nicht live vor Ort sein können, die Gelegenheit, die Spiele ihrer Mannschaft zu verfolgen.

Gespielt wird in der Vorrunde in zwei Gruppen und die versprechen bereits maximale Vorfreude: In der Gruppe A treffen mit dem FSV Gerlingen, SV 04 Attendorn und SC Drolshagen gleich drei Landesligisten aufeinander. Hinzu kommt der SV Brachthausen/Wirme, der als B-Kreisligist auf dem Papier zwar der Außenseiter ist, aber mit vielen hochkarätigen Spielern besetzt, für die ein oder andere Überraschung prädestiniert ist.

In der Gruppe B gibt es bereits in der Vorrunde das Treffen der heimischen Giganten zwischen der SG Finnentrop/Bamenohl und dem FC Lennestadt. Dazu gesellt sich mit der SpVg Olpe der aktuell beste Landesligist aus dem Kreis Olpe und der Vertreter der Gemeinde Finnentrop.

