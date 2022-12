Grün-Weiß Elben verlängert mit Stevens-Brüdern

Elben. Fußball-A-Kreisligist setzt auf Trainerposten auf Kontinuität. Dazu gibt es Verstärkung in der Rückrunde.

Fußball-A-Kreisligist SV Grün-Weiß Elben hat die Trainerverträge mit dem Trainer- und Geschwisterduo Tobias und Sebastian Stevens verlängert

Wie der Verein am Freitagmorgen bekannt gab, konnte eine schnelle Einigung von beiden Seiten erzielt werden. Man ist sehr froh, dass man diese Stelle mit dem bekannten Duo weiterhin besetzen und die erfolgreiche Zusammenarbeit fortführen kann. „Die Leistung der beiden geht weit über den Spielbetrieb hinaus und ist in der kompletten Zeit ein absoluter Glücksgriff für den Verein“, so Christoph Clemens, sportlicher Leiter des Vereins.

Dennis Niklas kommt zur Rückrunde

Zudem sind die Gespräche mit den aktuellen Spielern kurz vor dem Abschluss und man kann mit Stolz sagen, dass bis auf zwei Ausnahmen, die um ein wenig Bedenkzeit zu diesem frühen Zeitpunkt gebeten haben, der komplett Kader seine Zusage für die neue Saison gegeben hat. „Dies ist wieder ein positives Signal, dass die Stimmung und das Gefüge der Mannschaft mehr als intakt ist,“ so Christoph Clemens.

Hinzu kommt noch eine schöne Ergänzung, da man sich in der Winterpause noch einmal mit einem Spieler für die Rückserie verstärken kann. Dennis Niklas wechselt von Ligakonkurrent RW Hünsborn II auf den Naturrasen nach Elben. „Ein absoluter Glücksgriff, Fußballerisch und Menschlich wird uns Dennis noch einmal einen Schritt nach vorne bringen“, ist sich Christoph Clemens sicher. Derzeit befindet sich der Verein noch in Gesprächen mit vereinzelten Spielern für die neue Saison um sich Punktuell noch stärker aufzustellen.

