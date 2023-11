GW Elben baut Vorsprung aus, SV Heggen patzt

Kreis Olpe Grün-Weiß Elben zeigte sich gut erholt vier Tage nach dem 1:4 im Spitzenspiel in Heggen und gewann gegen Dahl/Friedrichsthal klar.

Und weil Heggen in Finnentrop Punkte ließ, gehen die Elbener mit drei Zählern Vorsprung in die Rückserie, die am 3. Dezember eingeläutet wird.

RW Lennestadt – SSV Elspe 1:5 (1:2). An seiner ehemaligen Wirkungsstätte an der Habuche entführte Gästetrainer Dawid Jaworski mit dem Aufsteiger Elspe drei wichtige Punkte. Für Jaworski war es ein „besonderes Spiel“, daran ließ der ehemalige RWL-Coach keinen Zweifel. Dennis Menne brachte Elspe im Duell der Tabellennachbarn früh mit 1:0 (5.) in Führung, Burhan Peci gelang der 1:1-Ausgleich (20.). Louis Wittwer besorgte vor dem Pausenpfiff den zweite SSV-Treffer zum 2:1 (35.). Nach dem Wechsel trafen erneut Wittwer (50.), Menne (67.) und zwei Minuten später mit Jaworski der „Chef persönlich“ zum klaren 5:1-Auswärtssieg. „In der zweiten Halbzeit haben wir nach einem Durchhänger in Hälfte eins die Kontrolle übernommen“, freute sich der Spielertrainer der Gäste.

RW Ostentrop/Schönholthausen – SG Finnentrop/Bamenohl II 1:1 (1:1). Mit „ein bisschen Glück“, so RWO-Sprecher Michael Stell, behielten die Platzherren im Nachbarschaftsduell zumindest einen Punkt an der heimischen Koltermecke. Denn in der Schlussphase traf die SG-Zweitvertretung noch den Pfosten. Die 1:0-Führung der Gäste konnte Mathis Vieregge postwendend ausgleichen.

SF Möllmicke – SC LWL 05 II 1:1 (0:1). Keinen Sieger gab es im Duell der Kellerkinder. Das Unentschieden hilft so richtig keinem der beiden Mannschaften weiter. Dennis Sonntag brachte die Gäste aus Attendorn mit 1:0 (17.) in Führung, den Ausgleich zum 1:1 markierte Rikard Buqai in der 78. Minute. Die Gastgeber spielten nach einer gelb-roten Karte in der 62. Minute lange in Unterzahl.

FC Lennestadt II – Eintracht Kleusheim 1:2 (0:1). In einer Partie mit zahlreichen Auswechslungen war Doppeltorschütze Muhammed Yildrim aus Sicht von Kleusheim der Spieler des Abends. Yildrim traf erst früh in der siebten Minute vom Elfmeterpunkt zum 1:0 und erhöhte dann fünf Minuten vor dem Schlusspfiff auf 2:0. Der Anschlusstreffer von Andre Hasenau in der 87. Minute kam zu spät.

FC Finnentrop - SV Heggen 3:3 (1:3). „Die Jungs sind gerade fröhlich“, berichtete Alexander Rotthoff, Trainer des FC Finnentrop, als wir ihn nach dem Spiel anriefen. Zu Recht, denn in der Nachspielzeit knöpfte seine Elf der Spitzenmannschaft aus Heggen noch zwei Punkte ab. Ein typisches Derby, ein rassiges Gemeinde-Duell sahen die Zuschauer im Backhaus-Park im Schulzentrum. Eigentlich kam auch gar nichts anders in Frage nach einer derartig schwungvollen Anfangsphase. Nach nur sieben Minuten hatte es bereits dreimal geklingelt. Pascal Wilhelm brachte Heggen in Führung (3.), Robin Jeworutzki glich umgehend aus, dann traf Marco Entrup mit dem ersten seiner zwei Tore (7.). Heggen erhöhte durch Entrup, der FCF kämpfte sich heran, schaffte durch Ali Siklawi in der 67. Minute zum Anschluss. „Die zweite Halbzeit ging an uns“, stellte Trainer Alexander Rotthoff fest, „da waren wir präsent.“ Dann die Nachspielzeit. Sie ließ die Gastgeber jubeln, Marcel Weber schoss das 3:3 in der 93. Minute.

FC Langenei/Kickenbach – Hützemerter SV 0:3 (0:2). Raphael Eich wurde zum Schrecken des FC Langenei/Kickenbach. Er erzielte im „Käfig“ alle drei Tore für die Gäste, und das in der 6. 42. und 74. Minute. „Das war völlig verdient“, sagte Markus Kleff, Sportlicher Leiter der Gastgeber, „da gibt es nichts schön zu reden. Hützemert war klar galliger.“ Langenei/Kickenbach verpasste, näher an die Top Zwei aus Heggen und Elben heranzurücken.

GW Elben – SV Dahl/Friedrichsthal 5:2 (3:0). Innerhalb von 13 Minuten schien alles gelaufen zu sein zu Gunsten von GW Elben. Da hatten Tobias Stevens (32.), Daniel Niklas (38.) und Leon Zimmermann (45.) einen scheinbar beruhigenden 3:0-Vorsprung für die Gastgeber herausgeschossen. Doch die Aufholjagd der Dahler blieb aus, zwar erzielte Sinan Özge das 3:1 in der 59. Minute, doch Leon Zimmermann und Dominik Zimmermann machten dann in der 77. und 85. Minute klar Schiff. Das 5:2 durch Chris Hardenack in der 88. Minute war nur noch für die Statistik.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe