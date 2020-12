Gute Nachrichten vom VfR Rüblinghausen

Rüblinghausen Klar Schiff machte der Fußball-Bezirksligist VfR Rüblinghausen: Er setzt auch 2021/22 auf Trainer Sebastian Wasem und sein Team.

Auch in der Fußball-Saison 2021/22 baut der VfR Rüblinghausen weiterhin auf die Dienste des Cheftrainers Sebastian Wasem. Johannes Burghaus als spielendender Co-Trainer sowie Sascha Hoffmann als Torwarttrainer gehen in ebenfalls in ihr zweites Jahr am Birkendrust. Das teilte Joachim Schlüter, 1. Vorsitzender des VfR, mit.

Großteil der Spieler sagt zu

Damit setzt der Verein auf der Kommandobrücke der 1. Mannschaft weiterhin auf sportliche Kontinuität. Die erfolgreiche Jugendarbeit mit der Einbindung von Eigengewächse aus dem erfolgreichen A-Jugendbereich in die erste Mannschaft soll auch in der Zukunft ein wichtiger Grundstein sein. Neben den Vertragsverlängerungen mit dem Trainerteam hat bereits ein Großteil der Spieler der 1. Mannschaft sowie der A-Junioren ihre Zusage für die kommende Spielzeit gegeben.