Grand Slam of Rahrbachtal: Taverne wird zum Ally Pally

Die Sieger des Turniers in der Taverne1313 in Rahrbach.

Rahrbach. Dart ist inzwischen ein äußerst beliebter Sport. Auch im Kreis Olpe fliegen die Pfeile regelmäßig. Wie beim Turnier in Rahrbach.

Es war schon fast zwei Uhr morgens. Da flogen die letzten Pfeile beim Dartturnier um den „Grand Slam of Rahrbachtal“ in der Taverne 1313 in Rahrbach. Nach einer grandiosen Leistung während des gesamten Turniers, an dem insgesamt 32 Dartspieler teilnahmen, standen Rafael Ludwig und Marcel Trienowitz als strahlende Sieger fest. Sie gewannen das Finale gegen Marcel Schmitt und René Herrmann klar mit 3:0.

Halbfinalgegner Karsten Tillmann, der mit seinem Bruder Mike den dritten Platz belegte, war voll des Lobes über die Leistung des Siegerduos: „Was die beiden da abgefeuert haben, war ganz großes Kino. Respekt.“

Der „Grand Slam of Rahrbachtal“ war das dritte große Turnier, dass der DC Rahrbachtal veranstaltete. Moritz Färber, der zusammen mit Marvin Bertram, Jonas Beckmann und Yllnor Seferi zum Organisationsteam gehört, erinnert sich an die Anfänge des Dartsports im Rahrbachtal: „Das Interesse an Dart entstand durch den seit etwa sechs oder sieben Jahren bestehenden Dart-Boom in Deutschland. Großen Anteil hat die jedes Jahr im Dezember austragende WM in London, die mittlerweile viele junge Menschen vor den Fernseher fesselt und der steigende Anteil an guten deutschen Spielern.“

Aus internen Wettstreit wird großes Turnier

2017 fand das erste kleinere inoffizielle Turnier unter acht Freunden statt. Seitdem gab es regelmäßige Treffen und man merkte selber recht früh, dass man sich schnell durch regelmäßiges Spielen verbessert. Dabei nehme man sich selbst sich selber aber nicht zu ernst: „In erster Linie ging es und geht es uns auch jetzt um Spaß und Geselligkeit. Es macht einfach Spaß, sich am Board zu messen und drumherum aber mit Anderen ins Gespräch zu kommen“, so Marvin Bertram.

„Ende 2018 kam das erste Mal die Idee auf, einen Verein zu gründen. Der Dart Club Rahrbachtal ist aber noch kein eingetragener Verein, sondern eher ein loser Personenzusammenschluss aus circa 40 Personen im Rahrbachtal. Um uns ein erstes Stimmungsbild einzuholen, organisierten wir ein Freies Training im Gasthof Höfer in Welschen Ennest, was sehr gut angenommen wurde. Daraufhin entschlossen wir uns ein Turnier mit 16 Personen in Welschen Ennest, die WE-Open, anzubieten. Sieger wurde René Herrmann“, erzählt Moritz Färber.

Das weckte Lust auf mehr. Im August 2019 folgte dann der „Dicktonns-Cup“ mit 24 Teilnehmern in der Taverne 1313. Marvin Bertram: „Da waren tolle Spiele dabei. Man hat gemerkt, dass die Leute Spaß am Darten haben.“ Jonas Beckmann war der verdiente Sieger mit einem 100er Finish im Finale.

Erfahrungen helfen

Im März 2020 sollte dann das erste Doppelturnier erfolgen, welches Corona bedingt um 19 Monate, auf Ende Oktober 2021 verschoben wurde: Der „Grand Slam of Rahrbachtal“.

Auch für die Rahrbachtaler Dartspieler war es mit Einschränkungen verbunden. Moritz Färber: „Im Lockdown waren Turniere und Training im Innenraum leider nicht möglich. Klar haben wir uns dann in dieser Zeit deutlich weniger getroffen, weswegen insgesamt das Niveau auch wieder abflachte, weil man alleine dann eben doch nicht so oft spielt.“

Aber jetzt hatte das lange Warten ein Ende. Der „Grand Slam of Rahrbachtal konnte endlich durchgeführt werden. Moritz Färber: „Das Turnier ließ sich dank guter Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Taverne 1313 rasch umsetzen. Bisherige Turniererfahrungen haben bei der Organisation sicherlich geholfen. Die angemeldeten Teams, die aufgrund des neuen Termins nicht mehr antreten konnten, wurden rasch durch andere interessierte Duos ersetzt. Das bestätigt das große Interesse am Dartsport im Rahrbachtal. Letztendlich sind wir hochzufrieden mit dem Ablauf des Turniers und der positiven Kritik seitens des Teilnehmerfeldes.“

Und so soll es im Rahrbachtal auch weiter gehen. „Für die Zukunft sind vier feste Turniere im Jahr im Wechsel Doppel/Einzelturnier geplant. Von den bei jedem Turnier erhobenen Startgebühren investieren wir in neues Material, wie Dart-Boards oder neue Halteständer. Das Ziel, einen eingetragenen Verein zu gründen, hat nach wie vor Priorität. Dazu werden wir in der nächsten Zeit gezielt nach Personen suchen, die die Lust und Bereitschaft haben, aktiv gestalten zu wollen und auch neue Ideen einzubringen“, berichtet Marvin Bertram.

