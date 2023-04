Gouranis’ Traumtor lässt den FC Lennestadt jubeln

Lennestadt. Westfalenligist FC Lennestadt gewinnt gegen YEG Hassel durch Seitfallzieher in 92. Minute 2:1.

Dass Spiele des Fußball-Westfalenligisten FC Lennestadt nicht gerade etwas für herzkranke Menschen sind, das ist ja eigentlich schon länger bekannt.

Am gestrigen Sonntag bekam diese Erkenntnis eine weitere Steigerung. Denn gerade war beim Spiel des FCL gegen YEG Hassel die letzte Minute angebrochen und Schiedsrichter Kanwischer zeigte drei Minuten Nachspielzeit an. Da flog in der zweiten Minute dieser „Extraschicht“ eine Flanke von Mika Ahlemeyer aus halblinker Position Richtung Fünfmeter-Ecke. Da stand der sechs Minuten zuvor eingewechselte Marvin Gouranis und jagte den Ball mit einem sensationellen Seitfallzieher zum 2:1 ins lange linke Eck.

Kurz danach ertönte der Schlusspfiff. Der Jubel wollte nach dem ersten Sieg nach sechs Spielen - mit einem Remis und fünf Niederlagen - kein Ende nehmen. Und was das Tor noch beeindruckender machte: Es war das erste Saisontor des künftigen Brachthausers überhaupt. Dementsprechend kam er aus dem Strahlen nicht heraus. „Das ist einfach nur unbeschreiblich. Das war mein erstes Saisontor. Und dann noch so ein wichtiges und schönes“, lachte Marvin Marvin Gouranis.

Und auch Jan Hüttemann lobte seinen Joker: „Ein typsches Gouranis-Tor. Ich habe immer gesagt, dass er sich so ein Tor für einen besonderen Moment aufspart. Und das ist heute geschehen. Es ist ein tolles Gefühl, dass wir nach einer solchen Durststrecke mal wieder gewonnen haben.“

Hassel trifft Pfosten

Wie wichtig der Sieg war, zeigte sich nach dem Spiel beim Blick auf die Tabelle. Der FC Lennestadt baute sein Polster auf die Abstiegsplätze auf fünf Punkte aus. „Einfach toll“, lachte Jan Hüttemann. „Eigentlich war es ein typisches 1:1-, 2:2- oder sogar 3:3-Spiel. Kevin Schulte hat uns mit einigen Paraden im Spiel gehalten. Und am Schluss hatten wir endlich mal das nötige Quäntchen Glück.“

Wohl wahr. Die Gäste begannen stark. Und sie hatten auch die erste große Chance. In der zehnten Minute traf Arabaci mit einem fulminanten Schuss nur den Pfosten. Die erste große Möglichkeit für den FCL vor der Pause hatte Florian Friedrichs, der in der 18. Minute eine Hereingabe von Lennemann knapp verpasste. Das erste Tor erzielte aber schließlich doch der FC Lennestadt in Person von Bernie Lennemann (24.). Darüber konnten sich die Gastgeber aber nur 60 Sekunden freuen. Da erzielte Salih Arabaci bereits das 1:1. Das war bereits der Halbzeitstand, denn trotz guter Chancen auf beiden Seiten wollte vor dem Pausentee kein Treffer mehr gelingen.

Nach der Pause wurde der FCL stärker. Die beste Chance zum 2:1 hatte Florian Friedrichs, der den Ball in der 55. Minute nach Kopfballvorlage von Christian Schmidt über den Giebel jagte. Das musste eigentlich das 2:1 sein.

Schulte rettet grandios

Auf der Gegenseite verhinderte der glänzend aufgelegte FCL-Keeper und Kapitän Kevin Schulte in der 60. Minute mit einer tollen Fußabwehr gegen den frei durchgebrochenen Terzidas 1:2. So blieb es beim 1:1. Bis, ja bis eben Marvin Gouranis in der 92. Minute zu seinem sensationellen Seitfallzieher ansetzte und das Henselstadion zum Beben brachte.

Der überragende FCL-Kapitän Kevin Schulte lachte über das ganze Gesicht: „Das war kämpferisch eine super Leistung von uns. Wir hatten einige schwierige Phasen zu überstehen. Aber endlich sind wir auch mal mit einem knappen Sieg belohnt worden. Jetzt wird gefeiert. Und am Donnerstag wollen wir im Nachholspiel in Sodingen nachlegen. Da ist ein Sieg fast noch wichtiger, als gegen Hassel.“

