Goulas bewahrt SV 04 Attendorn vor Niederlage

Attendorn. Wieder kein Sieg für SV 04 Attendorn im letzten Landesliga-Heimspiel des Jahres 2022 gegen Weißtal.

Fußball-Landesligist SV 04 Attendorn schleppt sich in die Winterpause und droht den Anschluss an Tabellenführer Westfalia Soest zu verlieren. Auch gegen den TSV Weißtal reichte es für den SV 04 nicht zum Sieg, stattdessen mussten sich die ersatzgeschwächten Gastgeber gegen das Team des ehemaligen Attendorner Spielers Seyhan Adigüzel mit einem 1:1 nach torloser erster Halbzeit begnügen.

„Mehr hatten wir heute auch nicht verdient“, kommentierte SV 04-Cheftrainer Ralf Sonnenberg das letzte Heimspiel des Jahres 2022 auf dem Kunstrasenplatz im Hansastadion. Der Tabellenzweite wankte, fiel aber nicht. Dafür sorgte in der zweiten Spielhälfte vor allem Attendorns Torhüter Alex Goulas, der mehrfach ein Gegentor verhinderte und in der Schlussphase sogar einen Strafstoß der Siegerländer samt Nachschuss parierte. Robin Entrup, gerade von einer Rotsperre ins Team zurückgekehrt, kassierte für sein Foulspiel zuvor die gelbe Karte. Zudem traf Phil Müller-Lechtenfeld für Weißtal nur den Pfosten. Zwei Minuten vor Schluss sah Steve Lang nach wiederholtem Foulspiel die gelb-rote Karte und fehlt damit im letzten Meisterschaftsspiel des Jahres am kommenden Sonntag beim SV Schmallenberg/Fredeburg.

Selter und Hagedorn fehlen

„Das Spiel ist schnell erzählt, das war nicht gut von uns“, wollte und konnte Ralf Sonnenberg nach den 90 Minuten im kalten Hansastadion nichts beschönigen. In der ereignisarmen ersten Halbzeit war Sonnenberg nur mit den letzten zehn Minuten seiner Elf zufrieden, in der neben dem erkrankten Jerome König auch die gelb-gesperrten Jannik Selter und Christian Hagedorn fehlten. Nach Wiederbeginn kamen die Gastgeber dann etwas besser in die Partie und nach Meinung von Sonnenberg auch „nicht unverdient“ zum Führungstreffer, für den Lejf Kaden nach Freistoß von Robin Entrup in der 56. Minute verantwortlich war. Der junge SV 04-Stürmer reagierte am schnellsten und drückte den Ball mit dem Kopf über die Linie. Aber die Weißtaler, über weite Strecken schon in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft, blieben ruhig und drängten auf den Ausgleich. Es dauerte bis zur 84. Minute, ehe der eingewechselte Maximilian Kraft vor den Augen von Ottmar Griffel, Sportlicher Leiter der Sportfreunde Siegen, den verdienten 1:1-Ausgleich erzielte. Gegen diesen platzierten Schuss hatte auch der starke Alex Goulas im Tor des SV 04 Attendorn keine Chance. Am Ende musste der nach der gelb-roten Karte für Steve Lang in Unterzahl spielende Gastgeber mit dem Remis zufrieden sein. „Uns ist es nicht gelungen, unsere Konterchancen auszuspielen“, bemängelte Trainer Sonnenberg nach dem dritten Spiel ohne Sieg.

Nach dem Jahresfinale beim SV Schmallenberg/Fredeburg stehen für den SV 04 in der Winterpause noch zwei wichtige Termine im Kalender: die Jahreshauptversammlung am 19. Dezember im Vereinsheim und der Hallenpokal um den Sparkassen-Cup, den der Landesligist am 29./30. Dezember ausrichtet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe