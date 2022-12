Gerlingen freut sich auf Spitzenreiter Soest

Der Gerlinger Leon Boger (Mitte) und seine Mannschaftskollegen freuen sich auf das Gastspiel von Tabellenführer Westfalia Soest am Bieberg.

Kreis Olpe. Der SC Drolshagen hofft, dass RW Lüdenscheid kommt. Olpe empfängt erstarkten Aufsteiger Salchendorf.

Tritt Rot-Weiß Lüdenscheid am Sonntag nach dem viel kritisierten Spielausfall gegen Menden in Drolshagen an? Wie verkauft sich der FSV Gerlingen beim Gastspiel des Aufstiegsfavoriten Westfalia Soest? Diese und noch viel mehr Fragen wird der 17. Spieltag der Landesliga beantworten, wenn die Witterungsverhältnisse es zulassen.





FSV Gerlingen – Westfalia Soest (Sonntag, 14.30 Uhr, Bieberg). Für Dominik Dapprich ist der Liganeuling, Tabellenführer und Aufsteiger aktuell das Maß aller Dinge. „Stand jetzt ist Soest die beste Mannschaft der Landesliga“, freut sich Gerlingens Trainer auf das Gastspiel des Meisterschaftsaspiranten am Bieberg. Mit nur sechs Gegentoren verfügt der weit gereiste Gast nicht nur statistisch über die beste Abwehr. Auch die 47 Treffer auf der Habenseite sind ligaweit der Spitzenwert.

Das sorgt bei Dominik Dapprich zwar für Respekt, jagt dem jungen FSV-Trainer aber keine Angst ein. „Wir sind bereit für das Topspiel und wollen es Spitzenreiter Westfalia Soest so schwer wie möglich machen“, geht Dapprich mit Freude in diese Partie, die offiziell aber noch nicht der Jahresabschluss für die Gastgeber ist.

Ärger über Neuansetzung am 18. Dezember

Denn Staffelleiter Dirk Potthöfer hat für nächste Woche das ausgefallene Spiel in Erlinghausen neu angesetzt. Dabei wollen beide Vereine laut Gerlingens Coach so kurz vor Weihnachten gar nicht mehr spielen und arbeiten an einer Lösung, dies zu vermeiden.

„Ich finde das katastrophal“, kritisiert Dominik Dapprich die Ansetzung und auch den Spielplan des Verbandes und spricht von „Wettbewerbsverzerrung“. Von einer Winterpause, die in Sachen „Belastungssteuerung“ dringend erforderlich sei, könne keine Rede sei, wenn am 18. Dezember noch gespielt und wegen der Fortsetzung der Saison am 5. Februar 2023 schon Anfang Januar wieder trainiert werden müsse. Gegen Spitzenreiter Westfalia Soest fehlen beim FSV Gerlingen wohl Patrik Jokiel, Lukas Rademacher und Alex Klosa.





SC Drolshagen – RW Lüdenscheid (Sonntag, 15 Uhr, Buscheid). Die Gastgeber wollen alles daransetzen, dass gespielt werden kann. Und auch der Gegner aus Lüdenscheid, der vor einer Woche wegen der mit 0:2 gewerteten Absage gegen Menden für Unverständnis und Kopfschütteln gesorgt hat, will offensichtlich mitspielen. So haben die Bergstädter laut SCD-Trainer Patrik Flender zugestimmt, die Partie am Buscheid wegen der engen Platzbelegung eine Viertelstunde später anzupfeifen. Für das Verhalten der Märkischen am letzten Spieltag hat Flender „kein Verständnis“ und verweist auf die vielen eigenen Ausfälle im Verlaufe der Hinrunde.

Der 9:0-Kantersieg beim Tabellenletzten Langenholthausen ist ein gefährliches Ergebnis, weiß Patrik Flender. Zumal nach der ausgeglichenen ersten Halbzeit nichts darauf hingedeutet hatte.

„Lüdenscheid wird das 9:0 auf dem Schirm haben“, sieht der 31-Jährige die Rot-Weißen vorgewarnt. Beim höchsten Saisonerfolg hat der Vierfach-Torschütze Lukas Stahlhacke Selbstvertrauen getankt. Auch Laurits Strotmann hat nach einer längeren Durststrecke wieder getroffen. Philipp van Gerven und Marvin Koch kehren in den Kader zurück, Jan Luca Reiss ist zumindest wieder im Aufbautraining.

„Ich freue mich riesig, das passt wie die Faust aufs Auge“, kommentiert Patrik Flender die Vertragsverlängerung und den Vertrauensbeweis der SCD-Verantwortlichen.





SpVg Olpe – Germania Salchendorf (Sonntag, 15 Uhr, Kreuzbergstadion). Das wegen des unbespielbaren Platzes in Brilon spielfreie Wochenende hat Olpes Traner Mounir Saida genutzt, um den nächsten Gegner beim 3:2-Heimsieg gegen SV Schmallenberg/Fredeburg zu beobachten. „Germania Salchendorf ist wieder in der Spur, da ist eine klare Handschrift zu erkennen“, lobt der Olper Trainer die Mannschaft seines „guten Freundes“ Thomas Scherzer.

Den Aufsteiger mit seinem „guten Kader“ hatte Mounir Saida vor der Saison „zum erlauchten Kreis“ der Teams gezählt, die oben mitspielen könnten. Wegen des Spielausfalls in Brilon bleibt Raphael Schwarzer gesperrt. Die Partie im Hochsauerland hat Staffelleiter Dirk Potthöfer für nächste Woche neu angesetzt. „Was weg ist, ist weg“, kommt das dem Olper Übungsleiter ganz gelegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe